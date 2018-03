Trump belooft strengere wapenwetten

'We kunnen niet wachten en spelletjes spelen, we moeten iets doen', zei Trump bij de bijeenkomst die live op televisie werd uitgezonden.

Trump zei ook dat hij niet bang is voor de machtige wapenlobby NRA. 'Ze hebben de macht over mij verloren - waarvoor zou ik ze nodig hebben?', zei Trump. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg Trump nog 30 miljoen dollar steun van de NRA .

Bedrijven

Eerder al had Dick's Sporting Goods, een winkelketen van sportartikelen, beslist om niet langer semiautomatische geweren en grote magazijnen te verkopen. Ook zullen geen vuurwapens meer verkocht worden aan min 21-jarigen, wat de wet dan ook moge zijn in de staat. De dader van het bloedbad op de school in Florida kocht zijn wapen in een vestiging van Dick's Sporting Goods.