Trump beschuldigt China van beïnvloeding verkiezingen

'Ze willen niet dat ik of wij winnen omdat ik de eerste president ooit ben die China heeft uitgedaagd op handelsgebied', zei Trump woensdag tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad. Hij claimde vervolgens dat de VS de handelsoorlog heeft gewonnen. 'We winnen op alle vlakken.'

In een adem beschuldigde Trump de Chinezen ervan de parlementsverkiezingen van 6 november te manipuleren. Volgens hem heeft het land 'pogingen ondernomen om de aankomende verkiezingen in 2018 te beïnvloeden, ten nadele van mijn regering.'

De Amerikaanse president gaf geen bewijzen voor zijn beschuldigingen. Het is niet de eerste keer dat hij gewag maakt van beïnvloeding door China van de verkiezingen in november. De Amerikanen kiezen dan alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 senatoren.

Kantelstaten geviseerd

China ontkende vorige week al met klem dat het de parlementsverkiezingen probeert te sturen. 'Wie ook maar een beetje de Chinese diplomatie kent, weet dat we ons nooit mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen', zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De handelsoorlog tussen de VS in China kwam maandag in een nieuwe fase terecht nadat nieuwe invoerheffingen van kracht waren geworden. De VS voerden heffingen in op 200 miljard dollar aan invoer uit China. Peking sloeg terug door op 60 miljard aan Amerikaanse producten importtarieven op te leggen.