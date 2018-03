Trump beslist vandaag over importtarieven op staal en aluminium

De VS staan op het punt invoerheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium in te voeren.

De Amerikaanse president maakt zijn beslissing donderdag bekend. Donald Trump overweegt maatregelen om de import van staal en aluminium te beperken. Vooral in de zogenaamde Rust Belt, het industriële noordoosten van de VS, hebben staalmakers het zwaar, naar eigen zeggen door de import van goedkoop buitenlands staal en aluminium.

De wereldwijde vraag naar staal is nooit echt hersteld van de dreun door de kredietcrisis van 2008. In Europa moesten daardoor een aantal staalfabrieken sluiten, waaronder die van ArcelorMittal in Luik. In de VS is de staalproductie altijd op peil gebleven, ook al worstelen de lokale producenten met de lage prijzen. Vooral China wordt ervan beschuldigd de wereldmarkt met goedkoop staal te overspoelen.

Het invoeren van importheffingen op staal en aluminium in de VS verhoogt de risico’s op een handelsoorlog tussen de VS en China.

China staat evenwel maar voor een klein deel van de staalimport in de VS, die hun staal vooral uit de buurlanden Canada en Mexico halen. Die twee landen zullen dan ook het meest afzien van de importtarieven.

De Europese Unie heeft al gewaarschuwd dat ze naar de Wereldhandelsorganisatie zal stappen om de importtarieven aan te vechten.

Om de invoerheffingen te rechtvaardigen doet Trump een beroep op een zelden gebruikte wet uit 1962 die het mogelijk maakt import te beperken ter bescherming van de ‘nationale veiligheid’.

AB InBev boos

Hoewel de Amerikaanse staalproducenten en de werknemers in de Amerikaanse staalindustrie de importheffingen zullen toejuichen, zijn ze slecht nieuws voor de Amerikaanse consument. Tal van producten, van auto’s tot drankblikjes, dreigen duurder te worden.

Een brede coalitie van multinationals, van automakers tot drankproducenten, lobbyen druk om de importheffingen te voorkomen. De financieel directeur van AB InBev, Felipe Dutra, zei donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van het concern dat een importheffing op aluminium duizenden banen kan kosten. ‘Zo'n 2 miljoen banen hangen af van de Amerikaanse bierindustrie.’ Hogere invoerheffingen op aluminium kunnen de brouwers volgens hem met miljoenen dollars extra kosten opzadelen.