Trump biecht verzinseltje op

De Amerikaanse president, Donald Trump, pochte tijdens een speech in Missouri dat hij de Canadese premier Justin Trudeau onlangs een verzinsel op de mouw gespeld had.

De Amerikaanse president, Donald Trump, trok woensdag naar Missouri. Hij nam er deel aan een meeting om geld in te zamelen voor partijgenoot Josh Hawley. Die doet in november een gooi naar een zitje in het Congres.

In een speech van 30 minuten stak hij verschillende pluimen op zijn eigen hoed. Enkele Amerikaanse handelspartners kregen dan weer de wind van voren. 'Al decennia profiteren de Europese Unie, China, Japan en Zuid-Korea van ons en plunderen ze Amerikaanse arbeiders', klonk het.

Verzinseltje

Ook het vrijhandelsakkoord met Canada en Mexico, Nafta, nam hij nog eens op de korrel. 'Die deal is een ramp', klonk het.

12,5 miljard dollar Amerikaans handelsoverschot met Canada In 2016 was sprake van een Amerikaans handelsoverschot van 12,5 miljard dollar.

Niet zonder enige trots vertelde Trump zijn toehoorders dat hij de Canadese premier, Justin Trudeau, onlangs tijdens een ontmoeting een verzinseltje op de mouw gespeld had.

Daarin zou de Amerikaanse president zijn gesprekspartner ervan proberen te overtuigen hebben dat de Verenigde Staten een handelstekort met Canada hebben. 'Wist ik veel of dat het geval was', reconstrueerde Trump.

Amerikaanse handelsgezant

Omdat de twee heren in een welles-nietes-discussie verzandden, stuurde Trump naar eigen zeggen uiteindelijk een van zijn adviseurs naar buiten om de juiste gegevens op te snorren. Die kwam even later aandraven met data van de diensten van de Amerikaanse handelsgezant.