Trump blijft verwarring zaaien over Russen

Na het debacle van Helsinki suggereert de Republikeinse president opnieuw dat Rusland zich niet mengt in de Amerikaanse politiek.

Amerikaans president Donald Trump leek woensdag weer helemaal overtuigd dat de Russen zich niet met de binnenlandse politiek van de VS bemoeien. Een verslaggever vroeg of hij dacht dat de Russen het nog steeds op de VS hadden gemunt. Trump schudde zijn hoofd en antwoordde 'nee'.

Wat later haastte het Witte Huis zich evenwel om uit te leggen dat Trump bedoelde geen vragen meer te willen beantwoorden. 'De president en de regering doen er alles aan om te voorkomen dat de Russen zich met onze verkiezingen bemoeien zoals ze in het verleden hebben gedaan', lichtte een woordvoerster toe.

In een interview met CBS News liet Trump vervolgens weten dat hij de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de Russische inmenging. 'Net zoals ik mezelf verantwoordelijk beschouw voor de dingen die in dit land plaatsvinden.'

Trump kreeg een storm van kritiek over zich heen toen hij maandag op een topconferentie met Poetin in Helsinki publiekelijk instemde met diens mening over de kwestie. Poetin ontkende eens te meer dat Russische inlichtingendiensten zich in 2016 gemengd hebben in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, door e-mails van de Democratische kandidate Hillary Clinton te hacken en te lekken met als doel Republikein Trump te helpen.

Daarmee hechtte Trump meer geloof aan de woorden van Poetin dan aan de informatie die zijn eigen inlichtingendiensten. Die stellen al ruim een jaar dat de Russische inmenging ononomstotelijk bewezen is.

Ook veel Republikeinse parlementsleden vonden Trumps optreden ongehoord, waarna die een bizarre U-bocht maakte. Trump zijn dat hij zich versproken had, en wel degelijk bedoelde dat Russische hackers in 2016 de VS viseerden.

Via Twitter onderstreepte hij echter wel dat 'veel mensen met een hoge intelligentie' zijn optreden in Helsinki wel goed vonden. Zijn 'haters' verweet hij dan weer te lijden aan het 'Trump Waanzin Syndroom' te lijden.

Niettemin voelde zelfs zijn eigen inlichtingenchef Dan Coats zich genoodzaakt, na Trumps persconferentie in Helsinki, een communiqué uit te sturen waarin hij zijn baas tegensprak. Daarin onderstreepte Coats ook dat Rusland tot op heden 'pogingen onderneemt om onze democratie te ondermijnen'.

Eerder deze week werd nog een Russische spionne opgepakt in de VS die goede banden had opgebouwd met de wapenlobby NRA en religieus-conservatieve groeperingen. Later dit jaar vinden in de VS parlementsverkiezingen plaats.