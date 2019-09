Trump bouwt muur met defensiebudget

Om dat bedrag te deblokkeren, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie beslist om de bouw en modernisering van militaire gebouwen in de Verenigde Staten en in het buitenland 'uit te stellen', laat woordvoerder Jonathan Hoffman weten.

Het is nog niet duidelijk welke projecten 'on hold' gezet zullen worden.

'Dat Trump bereid is om militaire fondsen, die al zijn goedgekeurd, op te geven om zijn eigen ego te boosten en voor een muur waarvan hij zei dat die door Mexico betaald zou worden, is een slag in het gezicht van de strijdkrachten die ons land dienen', reageert Chuck Schumer, de minderheidsfractieleider van de Democraten in de Senaat.