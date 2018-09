Trump bouwt reserve in voor kandidaat-opperrechter Kavanaugh

Kavanaugh moet vandaag getuigen in de Senaatscommissie Justitie over seksueel misbruik waar hij door verschillende vrouwen van beschuldigd wordt. Voor Kavanaugh en voor president Trump staat er veel op het spel. Trump nomineerde hem in juli voor het Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan in de Verenigde Staten, waarvan de negen leden voor het leven benoemd worden.