Trump bruskeert Amerikaanse Joden

Joodse organisaties zijn woedend over Trumps uitspraak dat Amerikaanse Joden die voor de Democraten stemmen niet loyaal zijn aan Israël.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich de woede van de Joodse gemeenschap in de VS op de hals gehaald. In een gesprek met journalisten in de Oval Office zei hij dinsdag dat Amerikaanse Joden die op de Democratische partij stemmen ofwel onwetend zijn ofwel niet loyaal aan Israël. Zo'n 80 procent van de Amerikaanse Joden zou bij de vorige verkiezingen op de Democraten gestemd hebben.

Trumps uitlating kwam er na een vraag over de Democratische Congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib, die vorige week op aandringen van Trump de toegang tot Israël ontzegd werden. Beiden zijn actief in een beweging die ervoor pleit de Amerikaanse steun aan Israël stop te zetten door de Palestijnse kwestie.

Ongepast

'Ik kan niet geloven dat we dit gesprek hebben', zei Trump. 'Vijf jaar geleden, zelfs drie jaar geleden, was het ondenkbaar geweest dat we zouden overwegen de steun aan Israël stop te zetten en dat door twee mensen die Israël haten en die Joodse mensen haten. Wat is er met de Democratische partij gebeurd? Hoe kan het dat ze deze twee mensen verdedigt in plaats van Israël? Joodse mensen die op de Democraten stemmen zijn ofwel onwetend ofwel niet loyaal.'

Joodse organisaties uitten meteen scherpe kritiek op Trumps uitspraken. 'Schokkend, verdeeldheid zaaiend en ongepast voor een president', zei David Harris, de voorzitter van het Amerikaans-Joodse Comité in Washington. 'Amerikaanse Joden hebben, net als alle andere Amerikanen, verschillende politieke oriëntaties. Trumps beoordeling van hun kennis of loyaliteit, gebaseerd op hun partijvoorkeur, is ongepast, ongewenst en absoluut gevaarlijk.'

Politiek speeltje

Vooral het woord loyaliteit ligt gevoelig in de Joodse gemeenschap, die vaak wordt verweten loyaler te zijn aan Israël dan aan de landen waarin ze woont. 'Het is onduidelijk aan wie Joden ontrouw zijn, maar beschuldigingen van ontrouw zijn al lang gebruikt om Joden aan te vallen', schreef Jonathan Greenblatt van de Joodse organisatie Anti-Defamation League (ADL). Hij riep op een einde te maken aan het 'gebruik van Joden als politiek speeltje'.

Trumps uitspraak past in een reeks aanvallen op vier jonge, vrouwelijke Democratische Congresleden met een migratieachtergrond, onder wie ook Omar en Tlaib. Met de verkiezingen van 2020 in het achterhoofd probeert de president hen als het gezicht van de Democratische partij af te schilderen.