Trump clasht zwaar met The New York Times

Zelfs naar de standaarden van de Amerikaanse president gaat het om een stevige aanvaring.

Het begon zondag met een tweet van Trump waarin hij verslag deed over zijn ontmoeting met de grote baas van The New York Times, uitgever Arthur Gregg Sulzberger, een tijdje terug.

De president had het over een erg goede en interessante ontmoeting met Sulzberger 'over de enorme hoeveelheden fake nieuws die media de wereld insturen'. 'Fake nieuws dat ervoor gezorgd heeft dat media bekend geworden zijn als 'Enemy of the People', vijand van het volk.' 'Sad!', aldus Trump in zijn typische stijl.

Enkele uren nadien kroop Sulzberger in zijn pen. Hij verklaarde in een mededeling op de website van The New York Times dat het over een vertrouwelijk gesprek ging waarop Trump zelf had aangestuurd. Omdat de Amerikaanse president zijn versie van de feiten naarbuiten bracht, deed de uitgever hetzelfde.

'Ik wilde de president vooral ontmoeten om mijn bezorgdheid te uiten over zijn zeer verontrustende aanvallen op de pers', aldus Sulzberger. 'Ik vertelde hem dat ik het label 'fake nieuws' vals en beschadigend vind, maar dat ik mij nog veel meer zorgen maak over hoe hij de pers bombardeert tot vijand van het volk. Dergelijk ophitsend taalgebruik leidt tot meer dreigementen tegenover journalisten en zal leiden tot geweld.'

'Vooral in het buitenland is dit het geval', stelt Sulzberger. 'Waar bepaalde regimes de retoriek van de Amerikaanse president gebruiken om de pers neer te slaan. Dat zet levens op het spel, en ondergraaft de democratische waarden van onze land.'

De uitgever benadrukte dat Trump het gerust oneens mag zijn met The New York Times, en dat hij zijn aanvallen op de kwaliteitskrant niet hoeft te minderen. 'Het is wel beschadigend dat hij de journalistiek in het algemeen aanvalt en ondergraaft.'

De Amerikaanse president beet, weer op Twitter, terug. 'De media leiden aan het Trump Derangement Syndrome', schreef hij. 'Persvrijheid brengt de verplichting met zich mee om nauwkeurig verslag uit te brengen.'

'90 procent van de berichtgeving over wat mijn regering doet is negatief', zei Trump. 'En dat ondanks de geweldige resultaten die we boeken. Geen wonder dat het vertrouwen in de media vandaag nooit zo laag was. Ik zal niet toelaten dat ons land ten grave wordt gedragen door Trump-haters uit de stervende krantenbusiness.'

'The New York Times en The Washington Post doen niets anders dan negatieve verhalen schrijven, en ze zullen nooit veranderen. Hoeveel moeite ze ook doen om de aandacht af te leiden, ik zal nooit stoppen met vechten voor het Amerikaanse volk.'