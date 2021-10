'Trump dicht bij verkoop luxehotel in Washington'

Dat schrijft The Wall Street dinsdag. Als CGI Merchant Group, dat al meerdere hotels en kantoren in Miami bezit, het hotel verwerft, zou de naam van Trump verdwijnen. CGI zou gesprekken voeren met onder meer Waldorf Astoria, een luxedochter van de Hilton-hotelketen, om het somptueuze pand uit te baten.

Officieel is het voormalige postgebouw in Washington eigendom van de Amerikaanse overheid. Trump Organisation, het vastgoedimperium van Donald Trump, sloot in 2012 een leasecontract, dat tot een eeuw geldig kan zijn, om het om te turnen in een luxehotel.