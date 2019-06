Trump doet met handelsoorlog eigen belastingverlaging teniet

Laat Amerikaanse gezinnen minder belastingen betalen en laat buitenlandse bedrijven die in de VS importeren er meer betalen. Dat is de logica achter het economisch beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij voerde eind 2017 een zware belastingverlaging door en verhoogde invoertarieven voor Chinese importeurs, en voor staal- en aluminiumfabrikanten overal ter wereld. Maandag komen daar zo goed als zeker nog tarieven op Mexicaanse import bovenop, tenzij een last minute deal dat nog verhindert.