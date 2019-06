Trump dreigt hard terug te slaan bij aanval Iran

Terugslaan

'Het onwetende en beledigende communiqué dat Iran vandaag uitstuurde, bewijst dat het de realiteit niet begrijpt', stelde Trump. Hij voegde er meteen een waarschuwing aan toe. 'Als Iran iets Amerikaans bestookt, zullen we met grote en overweldigende kracht terugslaan. Op sommige gebieden komt overweldigend neer op vernietiging.'

De bewoner van het Witte Huis herinnerde het sjiitische regime eraan dat het Amerikaanse leger 'veruit het sterkste ter wereld is'. 'Alleen al de voorbije twee jaar pompten we 1.500 miljard dollar in defensie.'