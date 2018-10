Trump dreigt leger naar Mexicaanse grens te sturen

President Donald Trump dreigt de grens met Mexico te sluiten en handelssancties uit te vaardigen als het buurland niet snel de vluchtelingenstroom naar de VS aanpakt. Dat klinkt, drie weken voor de midterms, vooral als verkiezingsretoriek.

Met enkele withete tweets heeft president Trump donderdagmiddag opnieuw zijn favoriete stokpaardje bovenaan de politieke agenda geplaatst: een hard migratiebeleid. De Republikein dreigt ermee het Amerikaans leger in te zetten om de volledige grens met Mexico af te sluiten, als het buurland niets doet om de instroom van vluchtelingen in de Verenigde Staten af te remmen.

Ook suggereerde Trump het NAFTA-vrijhandelsakkoord met Mexico en Canada, dat hij recent heronderhandelde en dat voortaan USMCA heet, op te blazen als niet snel ingegrepen wordt. ‘De aanval op ons land aan onze zuidelijke grens, inclusief misdadigers en drugs die binnenstromen, is voor mij als president veel belangrijker dan handel en USMCA’, tweette Trump.

Hij stuurde alvast zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Panama en Mexico, waar vrijdag een ontmoeting gepland staat met de aftredende president Enrique Peña Nieto.

Hondurese vluchtelingen

De concrete aanleiding voor Trumps dreigement zijn de nieuwsberichten over een karavaan van duizenden migranten die de voorbije dagen het geweld in Honduras en El Salvador ontvlucht zijn, en via Guatemala en Mexico onderweg zijn naar de Amerikaanse grens.

Trumps echte doel lijkt echter vooral electoraal te zijn. Niet toevallig fulmineerde hij tegen de ‘aanval op ons land die geleid wordt door de Democratische partij’, die ‘ijvert voor open grenzen en zwakke wetten wil behouden’.

Midterms

Over een kleine drie weken, op 6 november, vinden in de VS de ‘midterms’ plaats. Alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 35 van de honderd senatoren worden dan verkozen. In beide kamers van het parlement hebben Trumps Republikeinen nu een meerderheid.

Vooral in het Huis maken de Democraten echter een legitieme kans de macht terug te grijpen, waardoor ze Trumps agenda aanzienlijk zouden kunnen vertragen en ook onderzoeken opstarten naar zijn duistere financiële verleden en mogelijke banden met Rusland.

Andermaal de trom van migratie roeren is een manier om de achterban op te zwepen in de aanloop naar de midterms.

De Senaat lijkt veilig voor Trump, maar zeker in drie Republikeinse staten langs of nabij de grens met Mexico - Arizona, Texas en Nevada - is de verkiezingsrace met de Democratische kandidaat veel spannender dan het Witte Huis voor lief houdt.

Andermaal de trom van migratie roeren is dan ook een manier om daar en in het rest van het land de achterban op te zwepen. Zeker omdat de voorbije maanden duidelijk werd dat het enthousiasme om te gaan stemmen onder liberale Democraten, die furieus zijn over Trumps beleid, een pak hoger ligt dan onder Republikeinen.

Kavanaugh

De enorm polariserende benoeming van Brett Kavanaugh, die beticht wordt van seksueel misbruik, als lid van het Hooggerechtshof, was vorige maand alvast een godsgeschenk voor Trump om zijn kiezers naar het stemhokje te sturen. Niet enkel loste hij met Kavanaugh de belofte in het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan een sociaal-conservatieve injectie te geven. Ook zet hij sindsdien de Democraten, met hun snoeiharde verzet tegen de rechter, bij gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers weg als een rücksichtloze ‘liberale bende'.

Het was dan ook geen toeval dat Trump eerder deze week al de macabere verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi linkte aan de ophef rond Kavanaughs mogelijke seksuele misbruik. De Amerikaanse bondgenoot Saoedi-Arabië en kroonprins Mohammed bin Salman worden ervan beticht achter de vermoedelijke moord op Khashoggi te zitten. Volgens Trump is dit echter ‘opnieuw’ een laakbaar geval van ‘schuldig zijn tot je je onschuld bewezen hebt’.

De spotlights op de Mexicaanse grens vestigen, past in de verkiezingsretoriek van Trump.