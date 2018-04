Trump dreigt met nog eens 82 miljard heffingen tegen China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gevraagd om nog eens voor 100 miljard dollar (82 miljard euro) importheffingen op te leggen op Chinese producten die richting de Verenigde Staten komen. China dreigt hard terug te slaan.

Donald Trump lijkt niet van plan gas terug te nemen in zijn handelsstrijd met China. Integendeel, de Amerikaanse president zit op koers om de spanningen met de Aziatische reus nog wat op te drijven.

'Ik heb het ministerie van Handel gevraagd om na te gaan of we, in het kader van artikel 301 (dat gaat over intellectueel eigendomsrecht, red.), voor nog eens 100 miljard dollar bijkomende invoerheffingen kunnen opleggen. En om te onderzoeken op welke producten we die extra maatregel kunnen toepassen', stelde Trump in de nacht van woensdag op donderdag in een mededeling.

Chinees dreigement

Het verzoek van Trump kwam er een dag nadat China gedreigd had met invoerheffingen op een reeks Amerikaanse producten. Peking neemt vooral de landbouw-, de automobiel- en de luchtvaartsector in het vizier.

Jammer genoeg heeft China ervoor gekozen te dreigen met onrechtvaardige taksen op Amerikaanse producten, inclusief onze landbouwproducten. Robert Lighthizer Amerikaanse handelsgezant

Die Chinese maatregelen zijn een vergelding voor de geplande Amerikaanse invoertarieven op 1.300 goederen van Chinese makelij. 'Niet toevallig staan op de Chinese lijst vooral producten die gemaakt worden in regio's waar de Republikeinen bij de vorige verkiezingen goed scoorden', menen experts.

Hard labeur

De Verenigde Staten zeggen de Chinese reactie niet te begrijpen. 'Economieën in de hele wereld, ook de Chinese, zouden er baat bij hebben als China hard labeur en innovatie echt zou belonen in plaats van vast te houden aan zijn beleid dat voor oneerlijke concurrentie zorgt in hoogtechnologische sectoren', stelde de Amerikaanse handelsgezant, Robert Lighthizer.

'Jammer genoeg heeft China ervoor gekozen te dreigen met onrechtvaardige taksen op Amerikaanse producten, inclusief onze landbouwproducten. Die maatregelen zouden onze arbeiders, landbouwers en bedrijven ongetwijfeld nog meer pijn doen', ging de Amerikaan voort.

Volgens hem is het dan ook niet meer dan normaal dat Trump het ministerie van Handel de opdracht gaf extra invoerheffingen op Chinese producten te onderzoeken.

'Diepe arrogantie'

Een reactie uit Azië liet niet lang op zich wachten. Als 'ridicuul' omschreven Chinezen het voorstel van Trump om voor nog eens 82 miljard euro invoerheffingen in te voeren.

'Deze nieuwste intimidatie bevestigt de diepe arrogantie van de Amerikaanse elites in hun vooringenomenheid jegens China', is te lezen in de Global Times.

Peking zegt 'met vastberadenheid tot het bittere eind te zullen terugvechten'. 'We bereiden een nieuw antwoord voor in de dreigende door de VS geïnitieerde handelsoorlog', luidde het op Buitenlandse Zaken.

Ook het Chinese ministerie van Handel liet van zich horen. 'We willen geen handelsoorlog maar we hebben geen schrik om er een te voeren. Als de VS het Chinese en internationale verzet blijven negeren en vasthouden aan hun unilaterale en protectionistische maatregelen, is China bereid tot het uiterste te gaan, wat de kostprijs ook moge zijn.'

Wereldhandelsorganisatie

China lijkt intussen van plan om de handelsstrijd met de Verenigde Staten niet alleen in een onderling robbertje armworstelen te beslechten. Peking stapte donderdag naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en nam stappen tegen de eerste ronde invoerheffingen die Trump op Chinese producten aankondigde.

Deze nieuwste intimidatie bevestigt de diepe arrogantie van de Amerikaanse elites in hun vooringenomenheid jegens China.

'Wij vragen overleg met Washington over de invoertarieven en de maatregelen die de heer Trump op bepaalde Chinese producten uit verschillende sectoren wil invoeren', luidde het in een verklaring van de Chinese delegatie bij de WHO.

Een verzoek om overleg is in WHO-jargon de eerste stap naar een formele klacht bij het orgaan dat opgericht is om handelsgeschillen te beslechten.

Financiële markten

Dat China in het vizier loopt van Trump hoeft niet te verbazen. De Verenigde Staten hebben een enorm handelstekort met het Aziatische land. In 2017 liep dat op tot 375,2 miljard dollar.