Trump dreigt ordetroepen te sturen naar Democratische steden

Teams van gemaskerde militairen werden vorige week naar Portland in Oregon gestuurd waar ze met traangas en rubberen kogels demonstranten onder controle probeerden te houden. Daarbij werden ook betogers opgepakt en in zwarte minibusjes weggevoerd.

In Portland zijn al twee maanden lang hevige Black Lives Matter-protesten bezig. ‘We gaan dit niet laten gebeuren in steden die gerund worden door liberale Democraten’, liet president Trump verstaan.

Escalatie

De manier waarop in Portland te werk is gegaan, zorgt voor de nodige commotie en kritiek. Portland eiste het onmiddellijke vertrek van de troepen. Enerzijds omdat de handhaving van de openbare orde een verantwoordelijkheid is van staten en steden, anderzijds omdat de manier waarop de troepen te werk gaan extra olie op het vuur giet.

Trump zelf was wel tevreden over de gang van zaken in Portland. 'De troepen hebben daar in korte tijd een fantastische job gedaan. De protestleiders zijn opgepakt. Het zijn anarchisten.'