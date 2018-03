Trump dreigt tussentijdse verkiezingen te verliezen

De tussentijdse verkiezingen van dinsdag in Pennsylvania leverden nog geen duidelijke winnaar op. Op basis van de direct uitgebrachte stemmen heeft de Democraat Conor Lamb een voorsprong van 579 stemmen op de Republikein Rick Saccone, maar de 1.400 stemmen die per brief werden uitgebracht moeten nog geteld worden.

De Democaat Lamb riep zichzelf desondanks al uit tot winnaar, maar de Republikein Saccone wil zijn nederlaag voorlopig nog niet toegeven. Hoe dan ook is het een opmerkelijk resultaat voor de Democraten, aangezien president Donald Trump in Pennsylvania bij de presidentsverkiezingen van 2016 met 20 procentpunten voorsprong won van Hillary Clinton.

Verder was de verwachting dat de aankondiging van de importheffingen op staal en aluminium door president Donald Trump alsnog veel kiezers zou overtuigen toch op een Republikein te stemmen. Pennsylvania maakt immers deel uit van de zogenaamde Rust Belt , waar de Amerikaanse staalindustrie geconcentreerd is.

Als de Democraten inderdaad winnen, is dat een belangrijke opsteker in de aanloop naar de Congresverkiezingen later dit jaar. De tussentijdse verkiezingen waren nodig nadat de Republikein Tim Murphy vorig jaar aftrad. De tegenstander van abortus zou een vrouw waarmee hij een affaire had gedwongen hebben er een te ondergaan.