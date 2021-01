Trump dringt aan op omgooien resultaat Georgia in gelekt gesprek

In een ongewoon en opmerkelijk telefoongesprek vraagt de Amerikaanse president Donald Trump aan de Republikeinse staatssecretaris in Georgia, Brad Raffensperger, een wijziging van het verkiezingsresultaat.

11.779 stemmen

‘Kijk. Alles wat ik wil is dit', zei de president op een bepaald moment. 'Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat meer is dan degene die ik heb. Want ik heb in de staat gewonnen en het is niet eerlijk mij zo de zege te ontnemen.'