Trump en Biden houden miljardenrace richting Witte Huis

De ongezien grimmige Amerikaanse kiescampagne wordt ook de duurste ooit. Is het richtinggevend dat de fondsenwervers van Joe Biden vorige maand alle records aan gort sloegen? 'Donald Trump doet meer met minder.'

Deze week raakte bekend dat Michael Bloomberg, de oprichter van de gelijknamige financiëledienstengroep, 100 miljoen dollar van zijn fortuin - geschat op 55 miljard - uittrekt om de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Florida vooruit te helpen. Dat zegt twee dingen. Dat Florida een cruciale strijdstaat is, waar 29 van de 538 kiesmannen op het spel staan die formeel de Amerikaanse president benoemen. Maar het zegt vooral dat Biden en de Republikein Donald Trump in hun race naar het Witte Huis evenveel met geld als met modder gooien.

Via zijn eigen campagnevehikel, de partij en externe actiecomités zamelde Trump al 1,18 miljard dollar in, zo'n 400 miljoen meer dan toen hij in 2016 verkozen werd. Biden zit aan 1,06 miljard, ook meer dan wat Hillary Clinton vier jaar geleden in haar hele campagne vergeefs vergaarde. Eind augustus, twee maanden voor de kiesdag, evenaarden beide teams zo zelfs al bijna het recordjaar 2012.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Failliet

Dat Biden de zittende president financieel zo goed als bijgebeend heeft, geldt als een tour de force. Trump begon de inzamelactie voor zijn herverkiezing letterlijk op de dag dat hij ingezworen werd, eind januari 2017. Biden kwam pas dit voorjaar in actie, toen hij de Democratische voorverkiezingen won. Eind februari was hij nog zo goed als failliet. Na een resem lusteloze debatten en nederlagen tijdens de eerste primary's had hij nog 7 miljoen in kas. Trump had op dat moment 13 keer zoveel over.

Als je al 800 miljoen uitgegeven hebt en nog altijd fors achterstaat in de peilingen, dan moet je de vraag beantwoorden: 'Wat is in godsnaam het plan? Ed Rollins Republikeinse fondsenwerver

De voorbije maanden overvleugelden Biden en de Democratische partij bijna steevast de inkomsten van Team Trump, met augustus als voorlopige climax. Liefst 365 miljoen werd bijgeschreven, waarmee het maandrecord van 193 miljoen, gevestigd door partijgenoot Barack Obama in september 2008, verbrijzeld werd. Met 210 miljoen deed ook Trump beter dan Obama, maar het verschil met Biden was gigantisch. In die mate zelfs dat de vraag rijst of Trump in geldnood raakt.

'Ik ben verbijsterd dat onze financiële voorsprong volledig in rook is opgegaan', reageerde Dan Eberhart, de CEO van het oliebedrijf Canary en een Republikeinse megadonor. 'Als je al 800 miljoen uitgegeven hebt, en nog altijd fors achterstaat in de polls, moet je de vraag beantwoorden: 'Wat is in godsnaam het plan?', fulmineerde de fondsenwerver Ed Rollins in The New York Times.

Dronken zeeman

Deze zomer greep Trump in. Campagnestrateeg Brad Parscale, die verweten werd geld te verbrassen als 'een dronken zeeman', moest plaats ruimen voor Bill Stepien. Die staakte meteen enkele weken zowat alle televisieadvertenties. Hij bespaarde op reiskosten en de aanwerving van campagnemedewerkers. En hij kreeg een lager loon dan zijn voorganger.

We hebben alle middelen om de boodschap van president Trump te verspreiden. Onze strategie is beter. Bill Stepien Campangnemanager van de Republikeinse president Donald Trump

Tegelijk werd Trump aangespoord meer donoren aan te spreken. In coronatijden voerde Biden maandenlang een goedkope campagne vanuit zijn huis in Delaware, waar hij via Zoom virtuele fundraisers hield die tot 720.000 dollar per deelnemer opleverden. Trump, die dezer dagen het complexe fysieke contact verkiest, deed dat amper.

Toch onderstreepte Stepien dat 'we alle middelen hebben om de boodschap van president Trump te verspreiden'. En dat er veel geld is uitgegeven om geld te werven. Daarbij zetten de Republikeinen in op stokoude en hypermoderne campagnetechnieken. Er werd zwaar geïnvesteerd in een leger vrijwilligers, die naar eigen zeggen per week 1 miljoen huisbezoeken bij potentiële kiezers doen. Door het coronagevaar doen de Democraten dat dit jaar niet.

Online versus televisie

Anderzijds maakten de Republikeinen een dure maar broodnodige inhaalbeweging op het vlak van onlinewerving. Sinds de baanbrekende digitale grassrootscampagnes van Obama hadden de Democraten een groot voordeel. Trump plukt nu de vruchten. 55 procent van zijn fondsen komt van kleine donoren, die maximaal 200 dollar geven. Bij Biden is dat maar 42 procent, of 90 miljoen dollar minder. Dat kan wijzen op meer enthousiasme bij de Trump-aanhang. Bovendien beschikken de Republikeinen nu ook over een schat aan kiezersdata, waarmee ze gerichter campagne kunnen voeren.

De omvang van al die kleine onlinedonaties is groot genoeg om een eigen 'Ga stemmen'-universum te creëren. Michael Duncan Republikeinse strateeg

Dat vertaalt zich in fors meer uitgaven voor onlineadvertenties - 172 versus 116 miljoen. Die zwepen de rechtse achterban op in de echokamers van Facebook, YouTube en Google. 'De omvang van al die kleine donaties is groot genoeg om hun eigen 'Ga stemmen'-universum te creëren', zei Michael Duncan, een Republikeinse digitale strateeg, aan de nieuwssite The Hill.

Hoewel Biden zijn online inspanningen opschroeft, verkiezen de Democraten een tapijtbombardement van klassieke televisieadvertenties, die volgens experts nog altijd effectiever zijn om kiezers te ronselen. Ze gaven er al 379 miljoen aan uit, tegenover 337 miljoen voor Trump. En tot 3 november is voor nog eens 181 miljoen 'air time' geboekt, terwijl de Republikeinen 156 miljoen spenderen.

Swing states

Vooral in de zes belangrijkste strijdstaten investeert Biden massaal. In de herovering van de 'Rust Belt'-staten Pennsylvania, Wisconsin en Michigan, waar Trump in 2016 de traditionele 'blauwe muur' doorbrak en met alles samen amper 77.744 stemmen verschil - niet meer dan een goed gevuld American Football-stadion - liefst 46 kiesmannen veroverde. In Arizona liggen Bidens uitgaven twee keer hoger. In North Carolina leidt Trump de tv-dans, maar dat verraadt onrust. De voorbije tien verkiezingen won een Democraat er nog maar een keer. En in Florida spendeerden beide kampen evenveel, maar daar komen straks de miljoenen van Bloomberg bij.

Finaal draait alles om de opkomst. De Republikeinse aanpak is erop gericht de bestaande Trump-basis op 3 november te maximaliseren. De Democraten lijken ook nieuwe kiezers te willen aanboren. Of dat werkt in een hypergepolariseerd politiek landschap, waar de keuze van almaar meer Amerikanen vastligt? 'Onze strategie is beter', aldus Stepien.