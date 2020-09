Trump en Biden maken zich op voor verbale boksmatch

In Cleveland, een stad in de strijdstaat Ohio, wordt het podium in gereedheid gebracht voor het debat tussen Donald Trump en Joe Biden.

Donald Trump en Joe Biden kijken elkaar dinsdagnacht voor het eerst in de ogen tijdens een presidentieel debat. Weet Biden zijn notoire uitschuivers te vermijden en de trumpiaanse bulldozer te ontwijken?

'Als we op de middelbare school zouden zitten', bedreigde Joe Biden ooit Donald Trump, 'sleurde ik hem mee achter de turnzaal en klopte ik 'the hell' uit hem.' Waarop Trump riposteerde: 'Hij zou zelf neergaan, snel en hard, en de hele weg omlaag huilen.' Na jarenlang virtueel moddergooien kijken de Republikeinse president en zijn Democratische uitdager elkaar dinsdagnacht eindelijk rechtstreeks in de ogen, tijdens het eerste presidentiële debat voor de Amerikaanse verkiezingen van 3 november. Fysiek contact is vanwege corona uitgesloten - zelfs geen traditioneel handdruk of een elleboogje voor aanvang. Maar dat het geen verheffend spektakel wordt, is nu al zeker.

Joe Biden dreigde in 2018 Donald Trump in elkaar te kloppen.

Presidentiële debatten zijn in de regel een politieke performance, waarvan studies uitwijzen dat ze slechts een beperkte impact hebben op de verkiezingsuitslag. Beide kandidaten zetten er vooral hun karakteriële en ideologische verschillen in de verf. De vorm primeert op de inhoud, de vermarkting van de eigen standpunten op de interactie met de tegenstander. 90 minuten lang zullen Trump en Biden elkaar verbaal bestrijden, maar finaal draait het om enkele soundbites, die in tijden van sociale media viraal gaan.

Low profile

Bidens aanvalsstrategie is voorspelbaar. Trump ter verantwoording roepen voor zijn chaotische en weinig empathische coronabeleid, dat al ruim 200.000 doden eiste. Maar ook voor de economische ongelijkheid tussen arm en rijk die door de coronacrisis nog is toegenomen - dat vastgoedmiljardair Trump blijkbaar amper belastingen betaalt, is een aardige bonus. Tegelijk zal Biden zich eens te meer opwerpen als een consensusfiguur die de natie kan helen van Trumps hyperpolariserende rouwdouwerpolitiek.

Dat was de voorbije maanden al Bidens strategie: leg de focus op Trump en laat hem als een ongeleid projectiel in zijn eigen electorale ongeluk lopen. Dat vertaalde zich in een stevige voorsprong in de polls. Veilig 'low profile' blijven in de lockdown van zijn huis zit er dinsdagavond niet meer in. Voor het eerst krijgt Biden ten volle de spotlights op zichzelf. En dat houdt risico's in.

Volgens consultants hebben de Republikeinen de lat voor Biden zo laag gelegd dat zijn prestatie alleen kan meevallen.

Al zijn hele politieke carrière is Biden berucht om verbale uitschuivers. Ooit vroeg hij een verlamde man recht te stappen, of condoleerde hij een Ierse premier met de dood van zijn springlevende moeder.

Tijdens de talloze debatten voor de Democratische voorverkiezingen liet Biden vorig najaar vooral een uitgebluste en zelfs verwarde indruk. Hij maakte zijn zinnen niet af, zei soms het tegengestelde van wat hij bedoelde en had amper een respons toen hij keihard aangevallen werd, nota bene door zijn huidige running mate Kamala Harris. Hoe reageert hij tegenover de notoir onvoorspelbare en regelloze Trump, die vier jaar geleden met verbale agressie en een intimiderende podiumact bijwijlen als een bulldozer over Hillary Clinton walste?

Crazy Joe

Trumps strategie bestaat er vooral in de focus weg te houden van zichzelf en Biden in het defensief te drukken. Al maanden stelt hij luidop vragen bij de mentale capaciteiten van de 77-jarige 'Crazy' of 'Sleepy Joe'. De suggestie werd zelfs gewekt dat Biden dement zou zijn, en enkel met drugs rechtop gehouden wordt. Wat Trump nogmaals om een dopingtest deed vragen voor het debat.

Volgens consultants hebben de Republikeinen de lat voor Biden zo laag gelegd dat zijn prestatie alleen kan meevallen. Toch zal elke uitschuiver uitvergroot worden als het bewijs van zijn 'cognitieve verval'.

Finaal draaien de debatten om enkele soundbites die op sociale media viraal gaan.

Daarnaast mag Biden een zoveelste karakterschets verwachten als 'Trojaans paard' voor de 'radicaal-socialistische' linkervleugel in zijn partij. Tegelijk noemt Trump hem de ultieme belichaming van het politieke establishment in Washington, waar Biden al een halve eeuw rondloopt. En er zullen persoonlijke aanvallen komen. Over Bidens zoon Hunter en zijn schimmige zakelijke belangen in China en Oekraïne. Over Frank en Jim Biden, die de naam van hun bekende broer gebruikten om hun bedrijven vooruit te helpen. En over Tara Reade, die Biden beticht van aanranding.