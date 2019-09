Trump en Biden op ramkoers over 'Oekraïne-gate'

Donald Trump heeft toegegeven dat hij het met de Oekraïense president Zelenski gehad heeft over zijn politieke tegenstrever Joe Biden. De Amerikaanse president zou getracht hebben belastende informatie te bekomen om de campagne van Biden te besmeuren.

Trump zou in ruil gedreigd hebben om 250 miljoen aan Amerikaanse steun voor Oekraïne tegen te houden. Het was een klokkenluider die het nieuws vrijdag naar buiten bracht. Trump bevestigt nu dat hij met Zelenski over Biden heeft gesproken tijdens een telefoongesprek, maar hij noemt die passage niet 'ongepast'.