Trump en Biden vechten om arbeiders van Pennsylvania

In de race naar het Witte Huis houden Donald Trump en Joe Biden almaar vaker halt in de cruciale industriestaat Pennsylvania. Voelen de 'vergeten mannen en vrouwen' zich na vier jaar 'great again', of bouwen ze weer de 'blauwe muur' op?

Voor de tweede keer in een week heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden maandag campagne gevoerd in zijn geboortestaat Pennsylvania. Republikeins president Donald Trump trok er donderdag ook al heen, net zoals hij er eind augustus, kort voor zijn uitdager de partijnominatie aanvaardde, Biden frontaal aanviel. Voorts kreeg de noordoostelijke industriestaat de jongste dagen vicepresident Mike Pence en first daughter Ivanka Trump op bezoek. En vrijdag herdenkt zowel Trump als Biden de aanslagen van 11 september 2001 in Shanksville, het dorpje in Pennsylvania waar in 2001 de gekaapte vlucht 93 van United Airlines neerstortte.

De pijnlijke waarheid is dat het onze president niets kan schelen. Hij denkt dat alles goed gaat als de beurs piekt. Joe Biden Democratische presidentskandidaat

Waarom de Keystone State zo'n cruciale hoeksteen is op het pad naar het Witte Huis? In coronatijden is het logistiek gemakkelijk te bereiken vanuit Bidens naburige thuisstaat Delaware, of het Washington van Trump. Vanaf volgende week kunnen inwoners, als een van de eersten in de Verenigde Staten, er beginnen te stemmen per post, wat in deze pandemie meer dan anders zal gebeuren. Maar voor alles geldt Pennsylvania als een van de belangrijkste zes swingstaten, naast Arizona, Florida, Michigan, North Carolina en Wisconsin.

Blauwe muur

Bovendien zijn er op 3 november 20 kiesmannen te winnen. Pro memorie: bij Amerikaanse presidentsverkiezingen krijgt elke staat, op basis van haar inwoners, een aantal mandatarissen toebedeeld, 538 in totaal. De kandidaat die minstens 270 kiesmannen verzamelt, wordt president. Alleen in Californië (55 kiesmannen), Texas (38) en Florida (29) valt meer te rapen dan in Pennsylvania.

In 2016 versloeg Trump er, als eerste Republikein sinds 1988, Hillary Clinton met amper 44.292 stemmen. Samen met stuntzeges in Michigan en Wisconsin sloopte hij zo de traditionele Democratische 'blauwe muur' in de verpauperde Rust Belt, wat het fundament werd voor zijn verkiezing. Kan hij dat herhalen?

Joe Biden wil jullie jobs naar China versluizen. Donald Trump Republikeins president

Hoewel alle polls Biden zowel nationaal als in de swingstaten nog altijd op kop zetten, wordt de kloof kleiner. In Pennsylvania zou die volgens de Monmouth-universiteit nog 4 procentpunten bedragen, wat binnen de foutenmarge is en een pak minder dan de 13 procentpunten halverwege juli. Terwijl de campagne steeds grimmiger verloopt, worden de klappen van Philadelphia tot Pittsburgh helemaal met blote vuisten uitgedeeld.

Coronacrisis

Vorige week presenteerde Trump zich er eens te meer als de law-and-orderkandidaat, waarmee hij de maandenlange raciale protesten countert en zijn blanke en conservatieve achterban wil consolideren. 'Bidens plan' daarentegen 'is de binnenlandse terroristen te sussen'. 'Zie ik eruit als een radicale socialist', riposteerde de 77-jarige centrist enkele dagen eerder al. Al waagde Biden zich in Pennsylvania wel voor het eerst echt aan Trumps geliefde thema, door te onderstrepen dat 'rel schoppen niet betogen is. Wie het toch doet, moet worden vervolgd.'

13,7 procent Door de coronacrisis is de werkloosheidsgraad in Pennsylvania, sowieso al een van de hoogste in de VS, gestegen van 4,7 naar 13,7 procent. Slecht vier staten zijn er nog erger aan toe.

Liever houdt Biden de focus op Trumps aanpak van de coronacrisis. Die eiste in Pennsylvania al bijna 8.000 doden, waarmee het in de top tien staat van hardst getroffen staten. En vooral herhaalt Biden steevast de economische ravage die daarmee gepaard gaat, en Trumps gebroken beloftes die aan de pandemie voorafgingen. Het is geen toeval dat Biden maandag net op Labor Day, de Amerikaanse dag van de arbeid, in de industriestad Harrisburg met vakbondsleiders- en leden ging praten.

Staal en olie

Pennsylvania, dat is staal en kolen en olie, en vooral heel veel industriële vergane glorie. In 2016 kreeg Trump miljoenen 'vergeten mannen en vrouwen' achter zich met het vooruitzicht 'America First' te plaatsen om het 'Great Again' te maken. Hij voerde begin 2018 hoge importheffingen in op buitenlands staal en aluminium, maar het aanvankelijke positieve effect voor de arbeiders van Pennsylvania is stilaan uitgewerkt. De val van de energieprijzen was ook funest voor de lokale boom van schaliegas- en olie.

Kort gesteld: telde Pennsylvania 561.000 industriejobs toen Trump in januari 2017 aan de macht kwam, dan kwamen er tot februari dit jaar netto slechts 15.000 jobs bovenop. En toen kwam corona, en steeg de werkloosheidsgraad er van 4,7 naar 13,7 procent. Slechts vier staten zijn er nog erger aan toe.

'De pijnlijke waarheid is dat het onze president niets kan schelen', aldus Biden. 'Hij denkt dat alles goed gaat als de beurs piekt.' Trump wijst de Pennsylvanians dan weer op Bidens decennialange geloof in vrijhandel en globalisering. 'Hij wil jullie jobs aan China weggeven.'