Trump en Giuliani clashen over ereloon

De Amerikaanse president Donald Trump zou weigeren zijn advocaat en hondstrouwe bondgenoot Rudy Giuliani 20.000 dollar per dag uit te keren.

Als advocaat was Giuliani een sleutelfiguur in Trumps verwoede pogingen om het verkiezingsresultaat van november aan te vechten. In de swingstaten die Joe Biden uiteindelijk de overwinning opleverden, spande hij tevergeefs tal van rechtszaken aan voor vermeende verkiezingsfraude. Hij bleef zonder enig bewijs beweren dat er gesjoemel in het spel was.

Giuliani manifesteerde zich als een van Trumps trouwste medestanders. Hij sprak vorige week nog op de 'Save America'-rally in Washington, alvorens Trump-aanhangers het Capitool bestormden. 'Dit was de slechtste verkiezing in de Amerikaanse geschiedenis', zei hij toen. 'Ze werd gestolen. Daarom moeten we wraak nemen, om onze republiek te redden.'

Bekoelde liefde

De krant Washington Post meldt nu dat de liefde tussen Trump en Giuliani, die teruggaat tot de jaren waarin Giuliani burgemeester en Trump vastgoedmogol was in New York, bekoeld is. Nu het Huis van Afgevaardigden Trump voor de tweede keer een impeachment oplegt, zou hij zich volgens de krant almaar geïsoleerder voelen. Trump zou zich ook te weinig gesteund voelen door intimi. Giuliani is een van de acolieten die het moet ontgelden.