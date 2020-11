Trump erkent Biden's maar half

We kunnen het op zijn best een halve erkenning noemen, maar zelfs dat is een primeur bij Trump. Op Twitter zegt de president: 'Hij won omdat de verkiezingen frauduleus waren. Er mochten geen observatoren bij de stembureuas zijn.' Voor de duidelijkheid: er waren wel observatoren bij de stembureaus.

Sinds de avond van de verkiezingen beweerde Trump steevast dat hij 'gewonnen' had als men de 'legale stemmen' telde. Dat was niet juist, omdat ook stemmen per post - mits ze aan de voorwaarden voldoen - gewoon legaal zijn. Er is ook geen bewijs voor verkiezingsfraude. Het is nu voor het eerst dat de president zegt dat Biden 'gewonnen' heeft.