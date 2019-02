Trump focust op immigratie in State of the Union

De boomende Amerikaanse economie was de grote afwezigheid bij de 'State of the Union' van de president, behalve in een sneer aan de Democratische oppositie.

Meer dan eender welke analyse kan een eenvoudige woordtelling boekdelen spreken over een 'State of the Union', de jaarlijkse beleidsverklaring van de Amerikaanse president.

'Wall' kwam deze nacht tien keer voor in de beleidsverklaring van Donald Trump, 'economy' slechts vijf keer. Dit ondanks het feit dat een boomende Amerikaanse economie in juni tien jaar onafgebroken expansie viert en de werkloosheid rond het laagste peil in een halve eeuw schommelt.

De economie dook wel op in een waarschuwing aan de Democratische oppositie. 'Er is een economisch mirakel aan het gebeuren in de Verenigde Staten en het enige dat dit kan stoppen zijn dwaze oorlogen, politiek en belachelijke partijgebonden onderzoeken'.

Dat laatste is een duidelijke sneer aan de Democraten. Die plannen, nu ze sinds de tussentijdse verkiezingen van november het Huis controleren, een serie onderzoeken naar potentiële Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

De president blijft ook onverminderd op ramkoers over zijn grootste belofte bij die campagne van 2016: de bouw van een muur aan de zuidgrens met Mexico.

Onenigheid over het budget voor de bouw van die muur leidde er rond de jaarwisseling al toe dat veel overheidsdiensten een maand dicht bleven en 800.000 ambtenaren zonder loon thuis zaten of zonder loon naar het werk moesten komen. Het conflict is nog niet opgelost, eind vorige maand kwam er alleen een wapenstilstand tot half februari.

Trump beklemtoonde nog eens dat die muur volgens hem een zaak van nationele veiligheid is. 'Op dit eigenste ogenblik zetten grote, georganiseerde karavanen koers naar de Verenigde Staten. We hebben net gehoord dat Mexicaanse steden, om illegale immigranten te verwijderen, ze in bussen en trucks stoppen om hen naar plekken te brengen waar de grens weinig beschermd is. Ik heb 3.750 extra troepen ingeschakeld om ons voor te bereiden op deze enorme aanval'.

De muur komt er, beloofde Trump. 'In het verleden stemden de meesten die hier aanwezig zijn voor een muur, maar die is nooit echt gebouwd. Ik zal er voor zorgen dat die wel gebouwd wordt.'

De president paste er zoals verwacht niettemin voor een nationale noodtoestand uit te roepen, om zo de bouw van de muur unilateraal gefinancierd te krijgen. Meer onverwacht was dat Trump, ondanks een oproep tot samenwerking over de partijgrenzen heen, geen olijftak meehad voor de Democraten.