Trump gebruikt medicijn dat eigen waakhond afraadt

Veel, zo waarschuwen wetenschappers. Hydroxychloroquine is een antimalariamiddel. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Europa en de Verenigde Staten dienden sommige dokters het medicijn toe aan Covid-19-patiƫnten, vaak als wanhoopsmiddel. Aanvankelijk leek er anekdotisch bewijs dat hydroxychloroquine in sommige gevallen ook echt hielp. Al in maart wees Trump op het medicijn als een mogelijk wondermiddel.