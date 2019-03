Trump gebruikt voor het eerst veto tegen beslissing Congres

Met de demarche annuleert de Amerikaanse president een resolutie van het parlement die een einde maakte aan de noodtoestand in het land.

'Het Amerikaanse Congres heeft de vrijheid een resolutie te stemmen tegen de noodtoestand en ik heb het recht er mijn veto tegen te stellen.' Zo verklaarde de Amerikaanse president, Donald Trump, vrijdagavond. Terwijl hij het veto ondertekende, was hij geflankeerd door leden van de grenswacht en mensen van wie een familielid gedood werd door iemand die illegaal in de Verenigde Staten was.

Het was de eerste keer sinds de Republikein in januari 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis dat hij zijn veto stelde. De demarche komt niet als een verrassing. Trump had de afgelopen weken al enkele keren met een veto gedreigd als het Congres de noodtoestand in het land ongedaan zou maken.

Bouw van muur

De Amerikaanse president had die eerder dit jaar uitgeroepen. De maatregel drong zich volgens hem op om geld te kunnen vrijmaken voor de bouw van een muur op de grens met Mexico.

De creatie van die muur was een van de strijdpunten van Trump in zijn race naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Hij betoogde zelfs dat Mexico er ook voor zou betalen. Maar dat land weigerde.

Eind vorig jaar veroorzaakte de Republikein zelfs een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten. Hij weigerde groen licht te geven aan een begrotingsplan voor dit jaar als daarin geen 5,6 miljard dollar opgenomen werd voor de bouw van de muur.

Trumps halsstarrigheid leidde tot de langste 'government shutdown' uit de geschiedenis. Omdat in de uiteindelijke begrotingsdeal toch niet in de nodige miljarden voor de muur voorzien werd door het Congres, greep de president naar de noodtoestand. Die maakt het mogelijk geld van andere departementen af te nemen om aan de nodige fondsen voor de scheiding op de grens te komen.

Noodtoestand

De Democraten maakten meteen duidelijk die maatregel te zullen bestrijden. 'Aan de grens is immers helemaal geen sprake van een noodtoestand. Integendeel. Het aantal migranten dat illegaal de grens oversteekt, was nooit zo laag in vier decennia', betoogden zij.

Niet alleen het Huis, waar de Democraten sinds begin dit jaar in de meerderheid zijn, maar ook de Senaat volgde het betoog van de Democraten. Opvallend: zelfs een dozijn partijgenoten van Trump in de Senaat stemde met de Democraten tegen de noodtoestand.

Met het presidentiële veto is de strijd in deze kwestie verre van beslecht. Het belandt nu opnieuw op het bord van de parlementsleden. Die kunnen het veto op 26 maart bij een stemming ongedaan maken met een tweederdemeerderheid. Maar die is er wellicht niet.