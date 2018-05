'Trump geeft Israël legitimiteit met nieuwe ambassade'

First daughter Ivanka Trump opent maandag de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. 'Israël boekt hier kortetermijnwinst, maar je kan Palestijnen niet zomaar wegdenken', zegt expert internationale relaties David Criekemans (UA).

De opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem gaat gepaard met Israëlische festiviteiten en Palestijns protest. Aan de grens met de Gazastrook vielen maandag één dode en 93 gewonden.

Israël beschouwt Jeruzalem als haar 'eeuwige en ondeelbare hoofdstad', een claim die internationaal tot nog toe geen navolging kreeg.

Met de beslissing van Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als de Israëlische hoofdstad en de Amerikaanse ambassade te verhuizen uit Tel Aviv, brak de Amerikaanse president met de internationale consensus over de status van Jeruzalem, zegt professor internationale relaties David Criekemans (UA).

'Het uitgangspunt is dat over Jeruzalem beslist wordt in onderhandelingen tussen de Israëli's en de Palestijnen, en dat de internationale gemeenschap die uitkomst erkent. Trump draait dat nu om.'

Hoe belangrijk is deze beslissing?

Criekemans: 'Ze is vooral symbolisch. Dag op dag zeventig jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Ben-Gurion, verplaatsen de Amerikanen hun ambassade naar Jeruzalem. Ze nemen hun intrek in het consultaat, dat op haar beurt verhuist naar de vroegere ambassade in Tel Aviv. Vandaar dat het zo snel gaat. Er zijn wat extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar het gebouw, dat zich precies op de grens tussen Oost-en West-Jeruzalem bevindt, was er al.

Dankzij Trump realiseert Israël op het terrein een fait accompli. David Criekemans Hoogleraar Internationale Politiek

'Trump geeft zo legitimiteit aan de claim van Israël op Jeruzalem als hoofdstad, en erkent ook de annexatie van Oost-Jeruzalem (in 1967 veroverden de Israëli's het Palestijnse Oost-Jeruzalem na de Zesdaagse Oorlog, red.).

Krijgt deze erkenning navolging?

Criekemans: 'Er zijn geruchten dat Israël met een tiental landen onderhandelt om hun ambassade te verplaatsen, waaronder Tsjechië. Voor de snelle beslissers zou Israël een deel van de kosten voor de verhuis op zich willen nemen.'

'Anderzijds heeft Israël zich teruggetrokken als kandidaat voor de VN-Veiligheidsraad, goed wetende dat haar houding niet goed ontvangen wordt door de internationale gemeenschap. Maar ze komen er mee weg: het wordt afgekeurd, maar men kan niet interveniëren. Ook de Arabische buurlanden zullen zich beperken tot protest. De Saoedi's hebben bijvoorbeeld veel te veel belangen met de Amerikanen om hier een punt van te maken.'

Wat zijn de gevolgen voor het vredesproces?

Schermvullende weergave Ivanka Trump, dochter van president Donald Trump, en haar echtgenoot Jared Kushner, officieel belast met een vredesmissie in het Midden-Oosten, tijdens een receptie aan de vooravond van de opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade. ©AFP

Criekemans: 'Dat is dood, maar dat was het al jarenlang. Trump heeft kant gekozen, de rol van de Amerikaanse 'vredesgezant' Jared Kushner (zijn schoonzoon en adviseur, red.) is bij deze helemaal uitgespeeld. Dankzij Trump realiseert Israël op het terrein een fait accompli.'

'Israël zal haar demografische politiek nog verder uitrollen. Door het versterken van de hoofdstedelijke functie van Jeruzalem, zullen meer zionisten proberen om huizen te kopen in het Palestijnse oostelijke stadsdeel. De prijzen en de kosten gaan stijgen. Men probeert de Palestijnen weg te drukken. Er zijn prognoses die stellen dat binnen twee decennia tachtig procent van de stad Israëlisch is.