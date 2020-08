Trump geeft fiat voor olieboringen in natuurgebied Alaska

De Amerikaanse president Donald Trump geeft groen licht aan olieboringen in een natuurgebied in de staat Alaska. Milieu-activisten en de Democraten hekelen de beslissing, maar het tij valt wellicht moeilijk te keren.

De Amerikaanse president Donald Trump draait zijn hand niet om voor een omstreden beslissing. Dat bewees hij sinds zijn aantreden in januari 2017 meermaals. Die reputatie deed hij maandag opnieuw eer aan. Hij effende de weg voor olieboringen in een groot natuurgebied in de staat Alaska.

Oliebedrijven lobbyen al zowat dertig jaar om in het Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), een gebied bijna twee keer zo groot als Nederland, te mogen speuren naar natuurlijke rijkdommen in de bodem. Maar de habitat van ijsberen, wolven, adelaars en meer dan 200 soorten trekvogels bleef de voorbije drie decennia verboden terrein, ook al had het Congres het gebied in 1980 voor energie-exploratie bestemd.

Licenties

Tot het door Republikeinen gedomineerde Congres in 2017 wetgeving aannam, waardoor het gebied kon worden opengesteld voor olie- en gasexploratie. De tekst bepaalde dat het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 22 december 2021 zeker een licentie geveild moet hebben.

Trumps uitdager in de presidentsrace, Joe Biden, bestempelde de plannen voor olieboringen in Alaska in februari als 'een grote ramp'.

Als het aan Trump en co. ligt, haalt de Amerikaanse overheid die deadline moeiteloos en gaan de eerste licenties voor eind dit jaar onder de hamer. Door een versnelling hoger te schakelen willen de Republikeinen wellicht voorkomen dat het exploratieproces in Alaska kan worden omgekeerd als Trump er niet in slaagt een tweede termijn te veroveren.

Het is geen geheim dat de Democraten radicaal gekant zijn tegen de plannen. Trumps uitdager in de presidentsrace, Joe Biden, bestempelde die in februari als 'een grote ramp'.

Justitie

In hun verzet vinden de Democraten een bondgenoot in milieuorganisaties. Die betogen dat de plannen 'een van de laatste natuurgebieden op aarde' in gevaar brengen. De activisten zijn van plan naar de rechter te trekken. Als voor eind 2020 licenties geveild worden, kan de situatie in Alaska onomkeerbaar zijn voor de kwestie voor justitie definitief beslecht is.