Trump geeft smartphonemaker ZTE tweede kans

De Amerikaanse president gaat samen met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping een oplossing zoeken voor de Chinese smartphoneproducent ZTE die door sancties van de VS in moeilijkheden geraakt is.

Trump zoekt voor het bedrijf nu "een middel om de activiteiten snel weer te hernemen". Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op Twitter.

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken heeft de opdracht gekregen een regeling uit te werken, want "te veel jobs in China gaan verloren", meldt Trump nog op Twitter.

De VS hadden in april gedurende 7 jaar de levering verboden van Amerikaanse onderdelen aan ZTE, dat ook hofleverancier is van telecominfrastructuur aan onder meer Telenet. Volgens Washington legde de onderneming "frauduleuze" verklaringen af tijdens een onderzoek naar schending van het embargo tegen Iran en Noord-Korea. ZTE zou zijn eigen personeel niet genoeg hebben berispt voor het doorspelen van technologie aan Iran.

Door de Amerikaanse blokkade is ZTE ernstig in de problemen geraakt. De onderneming is namelijk afhankelijk van microprocessoren van Qualcomm en van het besturingssysteem Android van Google. Vooral voor Android zijn niet veel volwaardige alternatieven.

Woensdag had ZTE bekendgemaakt dat "de belangrijkste activiteiten van de groep zijn stopgezet". De komende twee weken worden als cruciaal beschouwd voor de overlevingskansen van het bedrijf.