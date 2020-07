Trump gooit olie op vuur met harde aanpak protesten

Een naakte betoger in Portland wacht de federale agenten op die de Amerikaanse president Donald Trump naar de stad stuurde.

De Amerikaanse president Donald Trump wil federale agenten naar steden sturen om er de antiracismeprotesten de kop in te drukken. De omstreden demarche moet zijn imago als de president van law and order aanscherpen.

Trump stuurde vorige week federale agenten naar Portland, waar het al weken onrustig is. De dood van de zwarte George Floyd door buitensporig politiegeweld leidde ook in de stad in Oregon tot zware onlusten. Het overgrote deel van de betogers is vreedzaam, maar vooral 's nachts raken radicale activisten slaags met de lokale politie.

Een van de betogers kleedde zich afgelopen zaterdag helemaal uit en wrong zich door de menigte naar voor. Ze hield halt voor een cordon zwaarbewapende agenten en voerde yoga- en dansbewegingen uit, zonder een woord te uiten. Op beelden is te zien hoe de agenten voor de onbekende vrouw - die al snel de bijnaam 'naakte Athena' kreeg - kogels met peperspray afvuren, waarop ze beschermd wordt door omstanders.

Volgens Trump bakken de autoriteiten in Portland er niets van en hebben ze de controle verloren aan 'anarchisten en agitatoren'. Na een bezoek aan de stad beschuldigde de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf het stadsbestuur er zelfs van de orde doelbewust niet te herstellen. In een overzicht van het ministerie van de gewelddadige incidenten stonden vooral beschadigingen aan overheidsgebouwen.

Officieel zijn de federale agenten in Portland alleen bevoegd voor het bewaken van overheidsgebouwen. Maar uit getuigenissen blijkt dat ze hun boekje te buiten gaan en vreedzame betogers oppakken, die zich ver buiten de perimeter rond de beschermde gebouwen bevinden. Er circuleren ook beelden van gemaskerde agenten in militaire uitrusting die betogers in bestelwagens wegvoeren.

Recht op betogen

De demarche van Trump botste op fel verzet van de autoriteiten in Portland. Burgemeester Ted Wheeler beschuldigde de president ervan olie op het vuur te gooien met het gespierde optreden. Ellen Rosenblum, de minister van Justitie van de staat Oregon, diende vrijdag een klacht in tegen de federale overheid. Volgens haar schenden Trumps agenten de grondwet door het recht op betogen in te perken.

Het zijn steden onder Democratisch bestuur. Ze worden idioot bestuurd. Donald Trump Amerikaans president

Trump trekt zich van de kritiek niets aan en dreigde ook naar andere steden federale agenten te sturen. Volgens hem lopen de antiracismeprotesten ook in onder andere New York, Philadelphia en Chicago de spuigaten uit. En dat is volgens hem geen toeval. 'Het zijn steden onder Democratisch bestuur', zei hij zondag op zijn favoriete zender Fox. 'Ze worden liberaal bestuurd. Ze worden idioot bestuurd.'