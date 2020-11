Trump groet 'For more years'-betogers in Washington

Duizenden aanhangers van de Amerikaanse president Donald zijn zaterdag in het centrum van Washington bijeengekomen om hem een duwtje in de rug te geven.

Vanuit zijn gepantserde limo op weg naar zijn golfclub zwaaide de president naar zijn achterban. Op video's op het internet is te zien hoe de escorte met de president langs de demonstranten op een plein in de buurt van het Witte Huis rijdt en hoe de aanhangers naar de weg rennen om Trump te zien. Ze riepen slogans als 'four more years!' en 'we want Trump'.