Trump haalt Nationale Garde weg uit Washington

Vreedzaam protest

De lokale autoriteiten in Washington zaten in hun maag met de aanwezigheid van de Nationale Garde en ook de federale politiediensten. De politie van Washington zou niet goed zijn geïnformeerd over welke instanties nu allemaal waken over de veiligheid.

De laatste dagen verliepen de manifestaties op de meeste plaatsen overigens vreedzaam. Het zette de stad New York er zondag toe aan het uitgaansverbod weer in te trekken. 'New York City: we heffen de avondklok op, met onmiddellijk ingang. Gisteren en vorige avond zagen we het allerbeste van onze stad', tweette burgemeester Bill De Blasio. de avondklok ging om 20 uur in in New York. Normaal zou de maatregel tot zondag gelden.