Trump haalt in brief hard uit naar Nancy Pelosi

In een brief haalde Trump hard uit naar Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De Amerikaanse president haalt dinsdag in een door het Witte Huis vrijgegeven brief aan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zwaar uit naar haar, haar Democratische partij en de afzettingsprocedure waarover het Huis woensdag stemt.

De Amerikaanse president Trump zegt in de inleiding van zijn brief van zes pagina's zijn 'meest krachtige protest' te willen uiten tegen de 'partijdige kruistocht voor impeachment' van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Hij spreekt van een 'nooit gezien en ongrondwettelijk machtsmisbruik' vanwege de Democratische parlementsleden.

De artikelen voor zijn impeachment kunnen constitutioneel niet door de beugel, aldus Trump. Zij omvatten volgens hem 'geen misdaden, geen wangedrag, geen misdrijven welke dan ook. U hebt het lelijke woord, impeachment, goedkoper gemaakt.' Trump zegt ook dat Pelosi tegen haar ambtseed en de grondwet heeft gezondigd en 'de Amerikaanse Democratie openlijk de oorlog heeft verklaard'.

Woensdag in Huis van Afgevaardigden

Het Huis van Afgevaardigden spreekt zich woensdag uit over twee impeachmentartikels tegen de Republikeinse president Donald Trump. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels zullen passeren.