Trump haalt opnieuw uit naar Duitsland

Aan het begin van de tweede dag van de NAVO-top in Brussel richt de Amerikaanse president Donald Trump in een dubbele tweet alweer zijn pijlen op de Duitse regering van Angela Merkel.

Trump beheerste gisteren al het nieuws over de NAVO-top met zijn kritiek op Duitsland, dat hij ‘de gevangene van Rusland’ noemde. Duitsland betaalt niet alleen te weinig aan de NAVO om zich tegen de Russische dreiging te beschermen, het betaalt Rusland ook nog eens om een groot deel van zijn energie in te voeren, luidde de kritiek. Tegen de avond leek Trump zijn toon alweer te milderen en had hij het over zijn ‘geweldige relatie’ met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.