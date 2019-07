Trump haalt uit naar Congresleden met buitenlandse roots

De Amerikaanse president raadt vier Democratische politici aan 'terug te keren naar hun eigen land om het door misdaad geïnfecteerde thuisland te gaan herstellen'.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een resem tweets weer een polemiek uitgelokt in zijn land. In de reeks berichten op Twitter keerde de miljardair zich tegen vier vrouwelijke Democratische congresleden.

Hij omschreef hen als 'progressieve Democratische Congresleden die uit het buitenland komen'. Trump had ook advies voor hen in petto: 'Ga terug naar je eigen land en herstel het volledig gebroken en door misdaad geïnfecteerde thuisland', was de strekking van zijn verhaal.

Opvangkampen

Namen noemde de president niet. Maar de politieke wereld en de media gaan ervan uit dat hij zijn woedde richtte op Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. Van hen is alleen Omar niet in de VS geboren.

De vier vrouwen met allochtone roots veroverden in november vorig jaar een zitje in het Amerikaanse Congres. Onlangs bezochten ze de Amerikaanse opvangkampen voor migrantengezinnen en getuigden ze in het Congres over de mensonterende omstandigheden daar.

Racistisch

Trumps salvo op Twitter ging niet ongemerkt voorbij. Heel wat Democratische politici bestempelden de uitspraken van de president als 'racistisch'. 'Trump wil de VS weer blank maken', stelde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

Ook de Congresleden die de bewoner van het Witte Huis wellicht in het vizier nam, lieten van zich horen. 'Het land waar ik vandaan kom, is de VS', stelde Ocasio-Cortez. 'U bent boos omdat u zich geen land kan voorstellen waar wij erbij horen. U rekent op het bange Amerika.'