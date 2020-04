Trump haalt uit naar Wereldgezondheidsorganisatie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag op Twitter stevig uitgehaald naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Trump dreigt ermee de financiering van de organisatie stop te zetten.

De Amerikaanse president trok dinsdagavond op Twitter van leer, en verweet de WGO te veel aandacht aan China te besteden en slechte adviezen te hebben gegeven toen het coronavirus uitbrak. 'De WGO heeft het verknald. Ze zijn grotendeels door de VS gefinancierd, en toch staan ze aan de kant van China', klonk het. 'We zullen dat bekijken en onze bijdrage in de hand houden.'

Trump voegde eraan toe dat hij in januari gelukkig niet heeft geluisterd naar de adviezen van de organisatie. Toen opperde de WGO de grenzen open te houden, ondanks de uitbraak. Ze wees er toen wel op dat landen het recht hebben naar eigen goeddunken maatregelen te nemen. Diezelfde dag legden de VS reisbeperkingen op voor Chinese reizigers. In 2020 wees het Amerikaans Congres 123 miljoen dollar (113 miljoen euro) toe aan de WGO.

Tegengas

De woordvoerder van de Verenigde Naties wimpelde de kritiek af. Hij benadrukte dat dat de WGO fantastisch werk levert in de strijd tegen het coronavirus, in het bijzonder in de armere werelddelen. 'De WGO toont de kracht van het internationale gezondheidssysteem', zei woordvoerder Stephane Dujarric. Om de internationale verdeeldheid compleet te maken, loofde de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking ook het werk van de WGO in de bestrijden van de pandemie. 'China zal het werk van de WGO en de internationale inspanningen blijven steunen.'

123 miljoen WGO-steun In 2020 leverde het Amerikaanse Congres een bijdrage van 123 miljoen dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ook in eigen rangen wees de Amerikaanse president dinsdag met een beschuldigende vinger. Trump beschuldigde de inspecteur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid ervan een 'vals dossier' te hebben bezorgd over de Amerikaanse ziekenhuizen, en de tekorten aan beschermend materiaal daar.

Trackrecord

De Verenigde Staten zijn onder het presidentschap van Trump niet aan hun proefstuk toe wat betreft het verminderen van hun engagement in de internationale instellingen. In 2017 trok Trump de VS unilateraal terug uit VN-klimaatakkoord van Parijs. Toen klonk het ook al dat het akkoord te veel op maat van China was geschreven en de VS benadeelde. Niet veel later moest ook het lidmaatschap van de cultuur- en onderwijsorganisatie Unesco eraan geloven, omdat er te vaak standpunten tegen Israël werden ingenomen.