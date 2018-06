Trump haalt uit naar regering-Merkel

Volgens Trump is het Duitse volk zich tegen haar leiders aan het keren, nu migratie ‘de al zwakke coalitie in Berlijn door elkaar schudt’. Heel Europa maakte volgens de VS-leider een grote fout door ‘miljoenen mensen binnen te laten’.

De Amerikaanse president voegt eraan toe dat ‘misdaad in Duitsland sterk gestegen is’. In een tweede tweet schreef hij dat de VS ‘niet hetzelfde willen zien gebeuren als wat er met migratie in Europa gebeurt’.