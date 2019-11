‘Trump had meer interesse in Joe Biden dan in Oekraïne'

Alles draait om een telefoongesprek dat Trump deze zomer had met zijn pas verkozen Oekraïense collega Volodimir Zelenski. Daarin vroeg Trump een corruptieonderzoek te starten naar Joe Biden, een van de Democratische topkandidaten voor de presidentsverkiezingen volgend jaar, en zijn zoon, Hunter Biden. Die zetelde tot dit jaar in de raad van bestuur van Burisma, een Oekraïens energiebedrijf. Tegelijk schortte Trump 400 miljoen dollar aan militaire steun op voor Oekraïne.

Twee topdiplomaten herhaalden wat ze al achter gesloten deuren stelden: dat Trump wel degelijk een ‘voor wat, hoort wat’-tactiek volgde. ‘Veiligheidshulp tegenhouden in ruil voor hulp bij een binnenlandse politieke campagne was crazy’, zei William Taylor, de Amerikaanse interim-ambassadeur in Kiev. ‘Trump was meer geïnteresseerd in Joe Biden dan in Oekraïne.’