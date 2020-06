Trump hervat campagne op omstreden dag en plaats

Na maanden lockdown gaat Donald Trump weer 'on the road'. Op de dag dat het einde van de slavernij herdacht wordt, trekt hij naar Tulsa, waar ooit een racistisch bloedbad plaatsvond. Zonder coronamaatregelen.

Er waren wel zijn dagelijkse persbriefings en talloze interventies op sociale media, maar door de lockdownmaatregelen kon de Amerikaanse president Donald Trump maanden niet doen wat hij het liefst doet: campagne voeren 'on the road' met massabijeenkomsten, waar hij zijn trouwe achterban rechtstreeks kan toespreken.

Op minder dan vijf maanden voor de presidentsverkiezingen, waarbij polls Democratisch tegenkandidaat Joe Biden steeds verder op voorsprong zetten, kondigde Trump woensdagnacht de 'Great American Comeback' aan. Op 19 juni, volgende week vrijdag, trekt hij naar Tulsa in de fervent Republikeinse staat Oklahoma voor een grootschalige campagnemeeting. Dat is om meerdere redenen omstreden.

Social distancing

De duizenden bezoekers zullen zo goed als zeker geen socialdistancingregels moeten naleven. Of verplicht worden mondmaskers te dragen. Daar valt iets voor te zeggen, want Oklahoma is een van de minst hard getroffen Amerikaanse staten in de coronacrisis. 356 van de bijna 113.000 Amerikaanse coronadoden werden er gerapporteerd.

Waar trek je de lijn? Moeten we dan George Washington en Thomas Jefferson uit de geschiedenis schrappen? Kayleigh McEnany Woordvoerster Donald Trump

Niettemin geeft Trumps volgehouden pleidooi voor 'business as usual' een ongemakkelijk signaal nu in zeker 20 staten het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, of dat opnieuw doet, wat ook Wall Street zenuwachtig maakt. Dat is onder meer het geval in Texas, Florida, Arizona en North Carolina, waar Trump de komende weken naartoe wil. Of op die meetings wel strengere gezondheidsmaatregelen zullen gelden, is nog niet bekend.

Slavernij

In deze dagen van massale raciale protesten na de dood van George Floyd is ook de datum en locatie van Trumps comeback voer voor discussie. 19 juni geldt in de VS als 'Juneteenth', waarop Afro-Amerikanen het einde van de slavernij herdenken. Op die dag in 1865 erkende Texas, als laatste van de zuidelijke, geconfedereerde staten, dat de burgeroorlog verloren was en zwarte slaven vrijgelaten moesten worden.

In Tulsa vond in 1921 dan weer een van de bloedigste episodes van rassengeweld plaats. Tijdens het 'Greenwood Massacre' bestormden blanke bendes een welgestelde zwarte wijk, waarbij tot 300 doden vielen en honderden winkels vernield werden.

Abraham Lincoln

Dag en plaats lijken in deze getroubleerde tijden ideaal voor een krachtig statement van de Amerikaanse president tegen racisme. Critici verwijten Trump echter net compleet ongevoelig te zijn voor de diepgewortelde rassenkwestie in de VS. Hij noemde Black Lives Matter-betogers herhaaldelijk 'tuig' en ijvert steeds luider voor 'law and order'. Ooit vergoelijkte hij neozistische geweld in Charlottesville tegen het weghalen van geconfedereerde beelden.

Kamau Marshall, de communicatiedirecteur van Bidens campagne, ziet in Trumps keuze uitgerekend volgende week naar Tulsa af te zakken, zelfs het bewijs dat hij 'racistisch' is.

Trumps campagneteam ontkent dat categorisch, en onderstreept dat net 'Republikeinen trots zijn op de geschiedenis van Juneteenth'. Abraham Lincoln was de Republikeinse president die tijdens de burgeroorlog de afschaffing van de slavernij bewerkstelligde.

Beeldenstorm

Dat contrasteert wel met Trumps weigering om tien zuidelijke legerbasissen te herdopen die genoemd zijn naar geconfedereerde kopstukken. Nu de dood van George Floyd wereldwijd,

ook in België, een

beeldenstorm teweegbrengt, zijn tal van Amerikaanse topmilitairen en Trumps minister van Defensie daar nochtans voor te vinden. Zelfs Nascar, de autoracebond die bekendstaat als een diepconservatief bastion, verbood zijn toeschouwers woensdag nog langer met een geconfedereerde vlag naar wedstrijden te komen.