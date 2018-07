Trump hint op heffingen op auto's

'We kunnen praten over staal, we kunnen over allerlei zaken praten. Maar auto's zijn de grote vis.' Dat zei president Donald Trump zondag in een interview met Fox.

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt niet meteen bereid een stapje terug te doen in de escalerende handelsoorlog met de Europese Unie, Canada en China.

In een zondags interview met de Amerikaanse tv-zender Fox News gaf hij aan dat hij nog een groter wapen op zak heeft, na de eerdere heffingen op staal en aluminium. Trump kijkt naar heffingen op auto's, die nu slechts 2,5 procent bedragen. Hij dreigde er eerder al mee die tot 20 procent te verhogen.

Heffingen

De Europese Unie heft zelf 10 procent op de import van auto's. Dat onevenwicht zit Trump al langer dwars. 'De Europese Unie is even slecht als China, alleen op kleinere schaal. Het is vreselijk wat ze ons aandoet. Kijk naar de auto's. Zij sturen een Mercedes naar ons, maar wij kunnen onze auto's niet aan hen kwijt.'

20 procent Auto's De Amerikaanse president Donald Trump denkt aan heffingen tot 20 procent op auto's.

Met de heffingen op auto's hoopt Trump zijn handelspartners tot toegevingen te dwingen, onder meer in de onderhandelingen over het NAFTA-akkoord met Mexico en Canada. 'Als de gesprekken niet goed lopen, belast ik de auto's die naar de VS komen. Dat is echt de grote vis.'

De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal ondersteunt die stelling met cijfers. In 2017 importeerden de Verenigde Staten 29 miljard dollar aan staal, vergeleken met 192 miljard dollar aan auto's. Met een heffing op auto's kan de Verenigde Staten zijn handelspartners dus harder treffen.

Tegenheffingen

De Europese Unie zou heffingen op auto's niet zomaar over haar kant laten gaan, maakte ze vrijdag duidelijk. De Europese delegatie bij de Verenigde Staten schatte dat 294 miljard dollar van de Amerikaanse export het slachtoffer kan worden van tegenheffingen.