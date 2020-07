Trump hint op uitstel presidentsverkiezingen

President Donald Trump (l.) in zijn kantoor in het Witte Huis.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gezinspeeld op een uitstel van de presidentsverkiezingen van begin november. Enkel het Congres kan zo'n beslissing nemen.

Donald Trump zit niet verlegen om een controversiële tweet. Dat heeft hij sinds zijn aantreden als Amerikaanse president in januari 2017 meermaals bewezen. Donderdag bevestigde hij die reputatie nog eens.

'Als iedereen per brief kan stemmen, worden de verkiezingen van 2020 de meest inaccurate en frauduleuze van de geschiedenis. Ze zouden de VS in grote verlegenheid brengen. De verkiezingen uitstellen tot de mensen op een correcte, veilige en betrouwbare manier kunnen stemmen?', wierp de bewoner van het Witte Huis op via zijn favoriete communicatiekanaal.

Bewijzen droeg de Amerikaanse president niet aan voor zijn bewering dat fraude gepleegd kan worden als de Amerikanen massaal per brief zouden stemmen in plaats van zich fysiek naar een stemhokje te begeven.

Coronapandemie

Voor veel mensen zou zo'n stem per brief wel eens meer dan ooit een valabel alternatief kunnen blijken voor een fysieke stem omdat de VS de coronapandemie maar niet onder controle krijgen. Bij meer dan 4,4 miljoen inwoners is een infectie met het longvirus vastgesteld. Zowat 151.000 onder hen zijn bezweken aan de ziekte.

De tweet van Trump kwam er enkele minuten nadat het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt had dat 's lands economie in de periode april-juni kwartaal op kwartaal met 9,5 procent gekrompen was. Cijfers van het ministerie van Arbeid toonden vrijwel gelijktijdig aan dat weer meer Amerikanen een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Die weinig rooskleurige economische cijfers zijn een streep door de rekening van de Amerikaanse president. Voor de coronapandemie ongenadig hard toesloeg, beleefden de VS de langste periode van economische expansie. Trump was dan ook vastbesloten zijn herverkiezingsrace te focussen op dat succesverhaal.

Bevoegdheid Congres

Maar door de huidige economische malaise en de ongecontroleerde gezondheidscrisis is een grondige bijsturing nodig. In de peilingen hinkt Trump een heel eind achterop bij zijn Democratische uitdager Joe Biden. De Democraten vrezen al weken dat de miljardair in de huidige omstandigheden de confrontatie met de kiezer liever uit de weg gaat en naar pistes zou zoeken om de presidentsrace uit te stellen of te annuleren.

Enkel het Congres kan de datum van de presidentsverkiezingen aanpassen.

Al lijkt dat geen sinecure. Een wet uit de 19de eeuw bepaalt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen steeds plaatsvinden op de eerste dinsdag na de eerste maandag in november. Enkel het Congres kan aan die datum tornen.