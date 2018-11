‘Trump is bedreiging voor de dollar'

Als een ‘kortzichtige politicus’ ondermijnt de Amerikaanse president zijn centrale bank, de dollar en de toekomstige economie, zegt economieprofessor Barry Eichengreen.

Of het nu op de prestigieuze conferentie van de Europese Centrale Bank in Sintra is of op een conferentie bij de Nationale Bank deze week in Brussel, Barry Eichengreen is een graag geziene gast. De economieprofessor van de University of California in Berkeley geldt als een autoriteit in internationale muntsystemen en de Grote Depressie in de jaren 30. Dat laatste maakt van hem ook een scherpe observator van de financiële crisis, die dankzij de lessen van de voorgaande catastrofe niet in een nieuwe depressie uitmondde.

Eichengreen is niettemin verontrust over de erfenis van de tien jaar oude crisis: een wereldwijde populistische revolte en halfslachtige financiële hervormingen, waardoor een nieuwe crisis mogelijk blijft. We spraken hem in de marge van een conferentie over financiële crisissen, en dat op de dag dat Amerikaanse kiezers een eerste verdict mochten vellen over hun eigen populistische fenomeen.

President Donald Trump focuste tijdens de campagne voor de Congresverkiezingen op immigratie in plaats van op de stevige economie. Hoe evalueert u zijn economisch palmares na twee jaar?

Barry Eichengreen: ‘Zijn beleid genereert opbrengsten op korte termijn, maar resulteert in stevige kosten op lange termijn. Zo heeft zijn belastingverlaging - vooral voor rijken en grote bedrijven - wat extra investeringen en consumptie opgeleverd, maar de keerzijde is een stijgende overheidsschuld en minder ruimte voor een budgettair stimuleringsbeleid wanneer dat nodig zal zijn. Hij heeft ook regelgeving versoepeld om het zakendoen te vergemakkelijken - onder meer voor mijn- en oliebedrijven - maar dat ging ten koste van nuttige regelgeving voor de bescherming van het milieu en consumenten. Trump is dan ook de perfecte verpersoonlijking van de typische kortzichtige politicus.’

Na de financiële crisis is er minder hervormd dan tijdens de Grote Depressie. We zullen dus niet nog eens 70 à 80 jaar moeten wachten op een volgende grote crisis. Barry Eichengreen econoom

‘Zijn handelsbeleid tot slot is op alle vlakken contraproductief. Het houdt geen steek om via importtarieven het handelstekort te verkleinen of goedbetaalde fabrieksjobs terug te halen. De bescherming van Amerikaanse intellectuele eigendom is dan weer een terechte bezorgdheid, maar dat doe je door een coalitie te bouwen met gelijkgestemde landen en door te onderhandelen via de Wereldhandelsorganisatie. Trump doet het tegenovergestelde.’

Trump meet zijn economische succes graag af aan stijgende aandelenkoersen. Beurzen lijken ook in de ban van hem. Kunt u zich een president herinneren die zo veel impact heeft gehad op de beurs?

Eichengreen: ‘De meeste presidenten deinzen terug voor het becommentariëren van de aandelenmarkt omdat ze beseffen dat ze de beurs in onbedoelde richtingen kunnen sturen en omdat aandelen ook kunnen dalen en zich zo tegen een president kunnen keren. Maar veel erger zijn Trumps commentaren op de Amerikaanse centrale bank (Fed). Presidenten weten al decennia dat het contraproductief is de Fed onder druk te zetten om de rente laag te houden. De Fed zal er zijn beleid niet door veranderen, en de langetermijnrente zal eerder stijgen omdat de financiële markten vrezen dat de president enkel met de korte termijn bezig is.’

De Fed speelde een cruciale rol in de bestrijding van de financiële crisis door noodlijdende Europese banken van broodnodige dollars te voorzien. Zal de Fed nog dezelfde armslag hebben bij een nieuwe crisis?

Eichengreen: ‘De Fed zal het moeilijk hebben om hetzelfde te doen als in 2008. Ten eerste is er regelgeving die het voor de Fed bijna onmogelijk maakt liquiditeit aan individuele instellingen te verstrekken, zoals in 2008 gebeurde met JPMorgan. Een tweede bezorgdheid zijn de ‘dollar swap’-lijnen waarmee de Fed andere centrale banken van cruciale dollars voorzag. Omdat Trump economische relaties als een nulsomspel ziet met winnaars en verliezers, zal hij pas willen helpen zodra duidelijk is wat hij in de plaats krijgt.’

In uw boek ‘Hall of Mirrors’ waarschuwde u dat de succesvolle bestrijding van de financiële crisis heeft voorkomen dat even radicaal hervormd werd als tijdens de Grote Depressie. Is het risico op een nieuwe crisis dichterbij dan gedacht?

Eichengreen: ‘Niemand weet hoe nabij een nieuwe crisis is. Zal het Italiaanse begrotingsprobleem toenemen en de rest van Europa besmetten? Zullen de Chinese schuldproblemen ordelijk opgelost geraken of de rest van de wereld besmetten? Ik weet alleen dat we ditmaal minder hervormd hebben dan in de jaren 30 en we dus niet nog eens 70 à 80 jaar zullen moeten wachten op een volgende grote crisis. Het is een gevaarlijke trend dat de hervormingen van 2010 alweer teruggedraaid worden in de VS.’

De dollar kwam gesterkt uit de financiële crisis, maar de vrees leeft dat het ‘America First’-beleid van Trump en zijn oplopende begrotingstekorten de status van de dollar als ’s werelds reservemunt alsnog zullen ondermijnen. Hoe waarschijnlijk is het dat de dollar in de nabije toekomst van zijn voetstuk valt?

Eichengreen: ‘De grootste bedreiging voor de dollar is dat Trump nu de munt gebruikt als wapen om Europese landen te dwingen de eenzijdig opgelegde sancties tegen Iran na te leven. Wie zakendoet met Iran via dollars van Amerikaanse banken en de betaalverkeermonopolist Swift, zal aangepakt worden. Zo moedig je Europese overheden, bedrijven en banken aan om euro’s in plaats van dollars te gebruiken en een alternatief voor Swift op te zetten.’

Significante economische groei kan vele wonden helen. Maar de vraag is welke groeicapaciteit Europa nog heeft? Barry Eichengreen econoom

‘Of en hoe snel dat kan gebeuren, hangt deels af van hoe snel een alternatief zich aandient. Als Europese overheden het te riskant vinden om een Swift-alternatief op te zetten en als Italië volhardt in het overtreden van de Europese begrotingsregels, zal de euro geen aantrekkelijk alternatief zijn. De eurozone moet sowieso nog enkele stappen zetten om een echte rivaal van de dollar te worden, zoals de invoering van een Europees depositogarantiestelsel.’

‘Een interessant precedent is hoe de dollar tussen 1914 en 1924 een volwaardige concurrent van het Britse pond werd. Dat dat in amper een decennium gebeurde, kwam door twee gelijktijdige ontwikkelingen: een geopolitieke schok - de Eerste Wereldoorlog, die het VK dwong kapitaalcontroles in te voeren - en een institutionele hervorming via de oprichting van de Fed als liquiditeitsverschaffer. Vandaag heb je een geopolitieke schok met Trumps Iransancties en een institutioneel antwoord via de oprichting van een speciaal vehikel voor grensoverschrijdende transacties in euro. Zoiets kan de balans snel doen overhellen.’

Ook Rusland wil minder afhankelijk worden van de dollar om zo de Amerikaanse sancties tegen het Russische regime af te zwakken. Kan dat een extra katalysator zijn?

Eichengreen: ‘Veel economieën praten over de wenselijkheid van een dollaralternatief. Sommige omdat ze zoals Rusland Amerikaanse sancties vrezen. Andere omdat ze de VS als een onvoorspelbare partner beschouwen en liever niet al hun business in dollar doen. Er is alvast geen goede reden waarom 90 procent van alle olietransacties in dollar gebeurt. Het is verstandig als land te diversifiëren, zeker nu China zijn wisselkoers met de dollar steeds meer een politiek issue ziet worden (Trump beschuldigt China ervan de yuan kunstmatig goedkoop te houden, red.).’

Kan de yuan een geloofwaardig alternatief voor de dollar worden? Meer nog dan de euro, als we de voorspellingen over een nakende bipolaire wereld met twee grootmachten - de VS en China - mogen geloven?

Eichengreen: ‘Ik merk veel fascinatie voor China’s inspanningen om het internationaal gebruik van de yuan te boosten. China is ambitieus, maar start met een enorme achterstand op de dollar en de euro. Kijk naar de transacties die Swift afhandelt: 1 procent in yuan versus 35 tot 40 procent in euro. Of de reserves van wereldwijde centrale banken: 2 à 3 procent in yuan versus 25 tot 30 procent in euro. De Chinese munt heeft nog een lange weg te gaan alvorens andere landen haar zullen omarmen: het afschaffen van kapitaalcontroles, het verdiepen van de eigen financiële markten. Maar als China enkel als doel heeft de eigen economie nog even met 5 à 6 procent per jaar te laten groeien, kan het gerust de kapitaalcontroles heel geleidelijk versoepelen zoals vandaag gebeurt.’

Tijdens de conferentie werd meermaals verwezen naar een ‘post-hegemonische’ wereld waarin de VS niet langer het wereldleiderschap op zich nemen, met Trump als katalysator. Kan dit nog teruggedraaid worden als hij binnen twee jaar weggestemd zou worden?

Eichengreen: ‘Ik geloof dat we het einde naderen van een halve eeuw waarin de VS zich een effectieve leider hebben getoond van de niet-communistische wereld. Trump is uniek, dat hoop ik toch, maar dan nog is de Amerikaanse politiek disfunctioneel en het land enorm gepolariseerd. De woede tegen de elite is een voorspelbaar gevolg van een grote financieel-economische crisis waarbij banken gered werden en huiseigenaars niet. Het zal tijd vergen alvorens de politiek het gezond verstand terugvindt.’

Volgens uw jongste boek ‘The Populist Temptation’ is populisme een klassieke én uitzichtloze reactie op een economische crisis. Bevat het verleden hoopvolle antwoorden voor het bezweren van de populistische lokroep?

Eichengreen: ‘Drie factoren helpen om populistische revoltes onder controle te brengen. Ten eerste kan significante economische groei gedurende een langere periode vele wonden helen. Dat bewees de regering-Roosevelt door de Amerikaanse economie in de periode 1933-1941 met 10 procent per jaar te laten groeien. Maar de vraag is welke groeicapaciteit Europa vandaag nog heeft. We moeten erkennen dat de wind tegenzit, onder meer door de vergrijzing.’