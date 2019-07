'Trump kelderde Iran-deal omwille van Obama'

Amerikaans president Donald Trump trok zich terug uit de nucleaire deal met Iran omdat die kwam van zijn voorganger Barack Obama. Dat blijkt uit nieuwe gelekte mails van de voormalige Britse ambassadeur in Washington, Kim Darroch.

De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land terug uit het nucleaire akkoord met Iran omdat hij de deal associeerde met zijn voorganger, Barack Obama. Dat is althans de mening van de voormalige Britse ambassadeur in Washington, Kim Darroch, zo blijkt uit een tweede reeks van vertrouwelijke documenten die aan de Mail on Sunday werden gelekt en nu door de krant zijn gepubliceerd.

Verdeeldheid

In mei 2018 bracht toenmalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson een bezoek aan Washington om de Amerikaanse president ervan te proberen overtuigen het akkoord, dat in 2015 werd afgesloten, niet op te zeggen. In zijn memo zinspeelt Kim Darroch nadien op een verdeeldheid binnen de beleidsploeg van Trump en bekritiseert hij het gebrek aan een langetermijnvisie van het Witte Huis.

Volgens de ambassadeur zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zich ook 'subtiel hebben gedistantieerd' door het tijdens zijn gesprekken met Johnson te hebben over 'de beslissing van de president'. Pompeo zou tussen de lijnen door te kennen hebben gegeven dat hij nog vruchteloos heeft geprobeerd om een gewijzigde tekst 'te verkopen' aan Trump, schrijft de Mail on Sunday.

Positieve evaluatie

Het nucleaire akkoord JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) werd in 2015 afgesloten tussen Iran, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China. Trump trok zijn land echter in mei 2018 eenzijdig terug, naar eigen zeggen omdat de deal niet werkte. Nochtans had Iran tot dan steeds een positieve evaluatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap gekregen.

Enkele dagen geleden lekte al een eerste reeks memo's van de ambassadeur uit. Daarin noemde Kim Darroch de Amerikaanse president 'onbeholpen' en 'onbekwaam'. De gelekte documenten hebben gezorgd voor een verzuring van de relaties tussen Londen en Washington. Zo schold Trump de Britse diplomaat op Twitter de huid vol, waarna Darroch zich genoodzaakt zag ontslag te nemen als ambassadeur in de VS.