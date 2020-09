Trump kiest conservatieve Amy Coney Barrett voor Hooggerechtshof

Een snelle benoeming door de Senaat van Donald Trumps kandidaat Amy Coney Barrett zou het Amerikaanse Hooggerechtshof een jarenlange conservatieve meerderheid bezorgen.

‘Vandaag heb ik de eer één van ’s lands briljantste juridische breinen te nomineren voor het Hooggerechtshof’. Met die woorden maakte de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag in de tuin van het Witte Huis bekend dat hij de 48-jarige Amy Coney Barrett naar voren schuift om de vacature in de Supreme Court in te vullen na het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg.

Beide vrouwen kunnen ideologisch nauwelijks meer van elkaar verschillen. Terwijl Ginsburg gold als een progressief icoon en opkwam voor vrouwenrechten, kan de diepgelovige Coney Barrett rekenen op tomeloos enthousiasme van evangelische christenen en anti-abortusactivisten. Meteen is duidelijk dat het negenkoppige Hooggerechtshof met Coney Barrett erbij een pak conservatiever zal kleuren. Zij zou al de derde benoeming van Trump kunnen worden, die daarmee de conservatieve vleugel in het Supreme Court een comfortabele 6-3 meerderheid zou bezorgen.

De Senaat moet de benoeming nog goedkeuren, maar dat mag geen probleem zijn. Trumps Republikeinen hebben een 53-47 meerderheid, en slechts 2 Republikeinse senatoren hebben kanttekeningen laten optekenen. Nochtans hadden de Republikeinen vier jaar geleden met succes een kandidaat van de Democraat Barack Obama tegengehouden met het argument dat een president in het jaar voor de verkiezingen geen benoeming voor het Hooggerechtshof meer mag doen. Die plechtige belofte slikken ze nu in.

Achterban

Met de benoeming van Coney Barrett hoopt Trump – die achter ligt in de peilingen – zijn achterban aan te vuren. De president pakt graag uit met zijn vele benoemingen van conservatieve rechters. Onder wie Coney Barrett, die hij in 2017 al wist te benoemen tot rechter bij het hof van beroep in Chicago. Op dat moment was ze al jaren rechtenprofessor aan de Notre Dame Law School. Aan het begin van haar carrière werkte ze nog even voor Antonin Scalia, die als conservatieve rechter van het Hooggerechtshof een strikte lezing van de Grondwet voorstond, iets wat ook Coney Barrett kenmerkt.