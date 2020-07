Trump kiest voor harde confrontatie

In het nauw gedreven door corona en slechte peilingen heeft de Amerikaanse president Trump twee fronten geopend. In eigen land gaat hij de confrontatie aan met de antiracismebeweging; in het buitenland is China de grote vijand.

'We willen geen risico nemen', zei Donald Trump donderdag toen hij aankondigde dat de Republikeinse conventie in Jacksonville, Florida wordt geannuleerd. Volgens de president is het niet verantwoord om een grote bijeenkomst te houden nu Florida getroffen is door een enorme corona-uitbraak. 'Niets is zo druk als een partijcongres', zei Trump. 'Met de annulering geven we volgens mij het goede voorbeeld.'

Het was een opvallende bocht. Trump had lang vastgehouden aan de conventie, zowat het belangrijkste campagnemoment in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november. Met zijn voorliefde voor grootse bijeenkomsten met idolate aanhangers hoopte Trump in Florida zijn campagne een boost te geven. Want die zit in het slop. In veel staten ligt zijn Democratische rivaal Joe Biden stevig voor in de peilingen.

Catastrofale aanpak

Trumps populariteit zwalpt al geruime tijd, vooral door zijn catastrofale aanpak van de corona-epidemie. In de Verenigde Staten zijn al meer dan 4 miljoen besmettingen geregistreerd en vielen ruim 146.000 doden. De president lijkt eindelijk de ernst van de zaak in te zien. Deze week riep hij de bevolking op mondmaskers te dragen. Opvallend, want hij had het nut ervan altijd in twijfel getrokken.

We hebben de beste sterftecijfers ter wereld. Donald Trump Amerikaans president

Het is echter de vraag hoe gemeend de koerswijziging is. Gevraagd naar de belangrijkste reden voor het annuleren van de partijconventie, wees Trump meteen naar de media. 'Ik kon de pers al horen zeggen: 'Oh, dit is heel onveilig.' Ik wou niet in die positie zitten.' Bovendien had hij vorig weekend nog de officiële dodentol in twijfel getrokken. 'We hebben de beste sterftecijfers ter wereld', zei hij.

Trump lijkt te beseffen dat zijn campagne niet meer te redden is door te focussen op de strijd tegen het coronavirus. Daarom valt hij terug op de strategie die hem vier jaar geleden de overwinning bij de presidentsverkiezingen opleverde. Dus mikt hij vooral op de stem van de conservatieve, witte Amerikaanse man die het establishment in het politieke 'moeras' in Washington DC hartsgrondig wantrouwt.

Buitensporig politiegeweld

In dat opzicht zijn de recente antiracismeprotesten een godsgeschenk. Trump grijpt de aanslepende onrust over de dood van de zwarte George Floyd door buitensporig politiegeweld aan om zich op te werpen als een president van law and order. Gretig belicht Trump het geweld dat plaatsvindt in de marge van de overwegend vreedzame protesten en spreekt hij over een 'schokkende stijging' van 'verschrikkelijke gewelddaden'.

146.000 coronadoden De VS telden al ruim 4 miljoen besmettingen met het coronavirus en meer dan 146.000 doden.

Om zijn gespierde imago in de verf te zetten, stuurde Trump honderden federale agenten naar steden als Portland, Chicago en Albuquerque. De uitzonderlijke demarche is volgens hem noodzakelijk omdat de lokale autoriteiten de situatie niet de baas kunnen. Hij laat geen kans liggen om te benadrukken dat die steden bestuurd worden door 'idiote' Democraten die de 'extreemlinkse en radicale betogers' de vrije hand geven.

Daarmee geeft Trump impliciet toe dat het inzetten van federale troepen deel uitmaakt van zijn verkiezingscampagne. Zelf houdt hij vol dat de maatregelen bedoeld zijn om de misdaad te bestrijden zodat de burgers 'weer zonder angst op straat kunnen gaan'. Maar volgens de autoriteiten in de geviseerde steden leidt het agressieve optreden van de agenten alleen maar tot een escalatie van de onrust.

Koude Oorlog

Op het internationale toneel heeft Trump met China een gedroomde vijand gevonden. De relaties tussen Washington en Peking zijn zo gespannen dat er stilaan sprake is van een Koude Oorlog. China gaf vrijdag het bevel tot sluiting van het Amerikaanse consulaat in Chengdu. Het was een vergelding voor de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in Houston eerder op de week. Dat is een ongewoon straffe maatregel in de diplomatie.

De lijst met conflicten wordt steeds langer. Naast de aanslepende handelsoorlog is er het gesteggel over de coronapandemie, waarover Trump allerhande complottheorieën omarmt om China zwart te maken. Er zijn ook nog de Chinese machtsgreep in Hongkong, de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en de mogelijke spionagepraktijken van de telecomreus Huawei.

Het is de opdracht van onze tijd om onze vrijheden veilig te stellen voor de Chinese communistische partij. Mike Pompeo Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Mike Pompeo, Trumps hondstrouwe spreekbuis en minister van Buitenlandse Zaken, haalde donderdag ongemeen fel uit naar het 'totalitaire' en 'tirannieke' regime in Peking. 'Het is de opdracht van onze tijd om onze vrijheden veilig te stellen voor de Chinese communistische partij.' Door de strijd met China voor te stellen als een keuze tussen goed en kwaad greep Pompeo terug naar Koude Oorlog met de Sovjet-Unie.