Trump komt met oplossing voor 'grenskinderen'

Amerikaans president Donald Trump hint dat hij straks per decreet de scheiding van illegale migrantenkinderen en hun ouders zal stopzetten.

Donald Trump lijkt dan toch te zwichten onder enorme kritiek op zijn recente migratiebeleid, waarbij minderjarige illegale migranten gescheiden worden van hun ouders als ze de Mexicaans-Amerikaanse grens oversteken. De jongste dagen doken beelden en geluidsopnames op van huilende kinderen die tijdelijk opgesloten zaten in kooien.

Woensdagavond zou hij evenwel een 'executive order', een presidentieel decreet , ondertekenen dat een einde maakt aan die enorm omstreden praktijk. 'We moeten families bij elkaar houden', zei hij woendagmiddag tegen reporters in het Witte Huis.

Volgens sommige Amerikaanse media zou Trump de kinderen wel gevangen houden, maar dan in het gezelschap van hun ouders. Daarmee dreigt hij echter te botsen met de 'Flores settlement', een decreet dat Democratisch president Bill Clinton in 1997 invoerde. Dat stelt dat minderjarigen niet langer dan 20 dagen in een detentiecentrum mogen verblijven.