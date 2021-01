Trump komt niet naar inauguratie Biden

De kogel is door de kerk. Trump komt niet naar Bidens inauguratie. 'Aan iedereen die het me gevraagd heeft: ik kom niet naar de inauguratie op 20 januari', schrijft de huidige president in een droge dienstmededeling op zijn onlangs weer vrijgegeven Twitter-account.

Het was al langer twijfelachtig of Trump zou opdagen. Er waren zelfs geruchten dat hij van plan was in Schotland te gaan golfen.