Trump kondigt handelsdeal met Mexico aan

De VS en Mexico zijn het eens over een aanpassing van enkele passages uit het 24 jaar oude Nafta-verdrag. De hamvraag luidt of de Canadezen zich ook in het akkoord kunnen vinden.

‘Dit is een grote dag voor de handel. We hebben een erg goed akkoord gesloten met Mexico.’ Zo kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat wekenlange onderhandelingen met de zuiderburen over een nieuwe handelsdeal vruchten afgeworpen hadden.

Tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada bestaan al bijna een kwarteeuw handelsafspraken. Maar sinds hij de politieke bühne betrad, heeft Trump er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen hoge pet op heeft van dat Nafta-akkoord. ‘Nafta is het slechtste handelsakkoord ooit’, stelde hij.

Volgens de vastgoedmiljardair heeft het vrijhandelsakkoord Amerikaanse jobs vernietigd. En dus eiste hij na zijn verkiezing tot Amerikaans president een flinke bijsturing van de deal. ‘Zijn de Mexicanen en de Canadezen niet tot een aanpassing bereid, dan verdwijnt het hele akkoord gewoon in de prullenmand’, klonk het dreigend.

Nafta 2.0

Over een Nafta 2.0 gingen de drie partijen op 16 augustus vorig jaar een eerste keer om de tafel zitten. Van een leien dakje liepen die gesprekken niet. De Mexicanen en de Canadezen wilden niet zomaar zwichten voor alle eisen van Trump.

Vorige maand belandde het heronderhandelingsproces in een cruciale fase toen Washington en Mexico-stad beslisten tijdens bilateraal overleg de belangrijkste struikelblokken tussen beide weg te werken. Dat spitste zich vooral toe op de automobielindustrie.

Die sector ontwikkelde zich de voorbije tien jaar heel uiteenlopend op het Noord-Amerikaanse continent. Omdat Mexicaanse autoarbeiders maar 4 dollar per uur verdienen - tegenover 30 tot 35 dollar in de VS en Canada - trokken heel wat autobouwers naar het Latijns-Amerikaanse land. Tot frustratie van Trump. ‘Nieuwe regels dringen zich op zodat autoproducenten van Mexico weer naar de VS komen’, luidde zijn verzuchting.

Toegevingen

De VS dwongen de voorbije weken toegevingen af. Om in Nafta-verband van nultarieven te blijven genieten moeten autoproducenten volgens de nieuwe deal op zijn minst 75 procent van een voertuig in Noord-Amerika maken. Tot nu was dat 62,5 procent. De autobouwers zien zich ook genoodzaakt meer staal, aluminium en auto-onderdelen uit de regio te gebruiken. Daarnaast moet een bepaald deel van de wagen gemaakt zijn door arbeiders die minstens 16 dollar per uur verdienen.

‘We gaan de nieuwe deal het United States-Mexico Trade Agreement noemen’, zei Trump gisteren. Hij nodigde Canada uit zich bij het akkoord aan te sluiten. Maar wat hem betreft, is dat geen must. Mexico wil Canada wel aan boord houden, net als Noord-Amerikaanse bedrijven omdat die voor hun bevoorrading van de drie landen afhankelijk zijn.

De Canadezen gaven de voorbije dagen te kennen dat ze niet om het even welke tekst tekenen. ‘We zetten alleen onze handtekening als de nieuwe deal goed is voor Canada en de middenklasse.’

De handelsspanningen tussen de VS en Canada liepen de voorbije maanden op. Het land ontsnapte evenmin aan Trumps importtarieven voor staal en aluminium.