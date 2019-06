Trump kondigt ontmoeting met Xi aan

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping ontmoeten elkaar later deze maand in de marge van de G20-top in Japan.

Voordat Trump en Xi elkaar ontmoeten, gaan Amerikaanse en Chinese delegaties weer in gesprek over een handelsakkoord. De twee landen zijn al maanden af en aan in gesprek over nieuwe handelsafspraken terwijl ze mekaar bestoken met tariefverhogingen.