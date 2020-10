Trump kondigt vertrek uit ziekenhuis aan

Almaar meer mensen uit de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump testen positief op Covid-19. Intussen kondigt Trump aan dat hij het ziekenhuis snel zal verlaten.

Het coronavirus wint aan terrein in het Witte Huis. Maandag raakte bekend dat Trumps woordvoerster Kayleigh McEnany positief heeft getest op het virus. Ook twee andere leden van het communicatieteam zijn besmet. Dit weekend stond McEnany de pers nog te woord over de gezondheidstoestand van Trump, zonder mondmasker. Trump schreef maandagavond (Belgische tijd) op Twitter dat hij het ziekenhuis zou verlaten. Hij voegde eraan toe dat hij zich erg goed voelt. ‘Wees niet bang voor corona’, tweette hij.

De president veroorzaakte zondag nog ophef met een verrassingsbezoekje aan de schare aanhangers die al enkele dagen voor het ziekenhuis kampeerden. Hij reed voorbij in zijn hermetisch afgesloten gepantserde SUV, met naast hem nog zeker twee mensen. 'Waanzin!', tweette James Phillips, een arts die aan het militaire ziekenhuis verbonden is. 'Elke persoon die in het voertuig zat tijdens dit totaal onnodige ritje moet nu 14 dagen in quarantaine. Ze kunnen ziek worden, ze kunnen sterven. Voor een politiek theater. Ze hebben het bevel gekregen van Trump om hun leven voor een theater te riskeren.'

Trumps uitstapje kwam er na een weekend vol mist en tegenstrijdigheden. Hoewel de entourage van de president laat uitschijnen dat alles prima met hem gaat, lijkt de realiteit minder rooskleurig. Zaterdag verklaarde Trumps lijfarts Sean P. Conley voor de camera's dat de president het goed stelde. 'Hij heeft al 24 uur geen koorts meer en krijgt geen zuurstof toegediend.' De stafchef van het Witte Huis Mark Meadows zag zich daarop genoodzaakt een groepje journalisten te informeren dat de toestand een pak zorgwekkender was.

Alarmerende zuurstofwaarden

De details die moeizaam over Trumps gezondheid naar buiten sijpelen, wijzen daar ook op. Trump kreeg vrijdag hoge koorts, zou een longontsteking hebben en zijn zuurstofwaarden zakten al twee keer alarmerend. Bovendien wordt hij behandeld met een experimentele mix van synthetische antilichamen, de virusremmer remdesivir en de steroïde dexamethasone, die de Wereldgezondheidsorganisatie alleen voor zwaar zieke patiënten voorschrijft. Dat is een uitzonderlijke combinatie, tweette Jonathan Reiner, een Amerikaanse topdokter. Nooit eerder kreeg een patiënt dezelfde behandeling. Het is niet duidelijk of hij echt zwaar ziek is of dat zijn dokters in paniek een bazooka gebruikten.

Nooit eerder kreeg een patiënt dezelfde behandeling als Donald Trump.

Even onduidelijk is hoelang Trump al besmet is. Officieel testte de president donderdagavond voor het eerst positief, vlak na een fondsenwervingsevent. Zijn artsen weigeren te zeggen wanneer hij voor het laatst negatief testte. Zeker is dat hij niet dagelijks getest werd, zoals het Witte Huis tot nu toe beweerde, maar 'regelmatig'. 'Het is onwaarschijnlijk dat Trump woensdag negatief testte en binnen 48 uur een cocktail van antilichamen, remdesivir en steroïden nodig had', tweette dokter Reiner.

Superverspreider in rozentuin

Experts vermoeden dat Trump rond zaterdag 26 september besmet is geraakt, toen hij de conservatieve rechter Amy Coney Barrett officieel nomineerde voor het Hooggerechtshof met een evenement in de rozentuin van het Witte Huis. Dat lijkt een superverspreidersmoment te zijn geweest. Zeker acht aanwezigen testten al positief, onder wie voormalig top­adviseur Kellyanne Conway, voormalig gouverneur Chris Christie en de Republikeinse senatoren ­Mike Lee en Thom Tillis. Ook McEnany woonde het evenement bij.